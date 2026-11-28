Két panelház között akart átugrani, de a havas tetőn megcsúszott, és a mélybe zuhant. Társai a veszélyes mutatványt állítólag videóra is vették.

Tragédia néhány nappal a 15. születésnapja után: a fiú csütörtök este két panelház teteje között próbált átugrani Miskolcon, de megcsúszott a havas tetőn.

Fotó: TV2

Nem tudták megmenteni a mélybe zuhant fiatalt

Tragikus baleset történt csütörtök este Miskolcon: egy 15 éves fiú mintegy 30 métert zuhant, miután két panelház teteje között próbált átugrani. A havas tetőn megcsúszott, a járdára zuhant, és a mentők minden erőfeszítése ellenére életét vesztette. A fiúnak éppen a napokban volt a születésnapja – tudta meg a TV2 Híradója.

A helyszínre érkező mentők hosszasan küzdöttek az életéért, de már nem tudták újraéleszteni.

Társai videózhatták a veszélyes mutatványt

A TV2 úgy tudja, a fiú több társával együtt volt a tetőn, amikor a tragédia történt.

A kamaszok állítólag videózták is a veszélyes mutatványt.

A környéken élők szerint nem ez volt az első alkalom, hogy fiatalok felmentek a panelházak tetejére. Elmondásuk szerint a gyerekek és kamaszok

rendszeresen ugrálnak a magasban, és veszélyes mutatványokat próbálnak ki.

Nemrég egy videó is készült arról, ahogy a panelházak tetején rollereznek. A helyiek már korábban is attól tartottak, hogy egyszer súlyos baleset lesz a felelőtlen mutatványok vége.