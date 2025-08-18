Ez vár Zelenszkijre és az európai vezetőkre Washingtonban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több európai vezetővel együtt érkezik ma Washingtonba, hogy találkozzon és egyeztessen Donald Trump amerikai elnökkel.

Zelenszkijt több európai vezető is elkísérte Washingtonba (Fotó: AFP)

A találkozó témája elsősorban az orosz–ukrán háború lezárásának lehetősége. Miután sem Zelenszkij, sem az európai vezetők nem vehettek részt Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök múlt pénteki alaszkai megbeszélésén, ezt az alkalmat igyekeznek felhasználni arra, hogy hatással legyenek az esetleges békemegállapodás megszületésére.

Vasárnap az úgynevezett „hajlandó koalíciója”, tehát azok a többségében európai országok, amelyek elkötelezettek Ukrajna háborús erőfeszítéseinek további támogatása mellett, videókonferencián egyeztették álláspontjukat, amely után Emmanuel Macron farncia elnök – aki Washingtonba is elkísérte az ukrán államfőt – úgy nyilatkozott, hogy Putyin nem békét akar, hanem Ukrajna kapitulációját, Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter pedig azt sürgette, hogy helyezzék nyomás alá Oroszországot.

Az európai vezetők a program szerint magyar idő szerint délután érkeztek meg a Fehér Házba. Trump magyar idő szerint 17 órakor üdvözli Zelenszkij, majd 17 óra 15 perctől kettejük találkozója következik – írja a The Telegraph brit napilap.

Az európai vezetőket (köztük Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, Giorgia Meloni olasz és Keir Starmer brit miniszterelnököt, Friedrich Merz német kancellárt, valamint Emmanuel Macron francia és Alexander Stubb finn elnököt) 18 óra 15 perckor köszönti Trump, majd 18 óra 30 perckor közös kép készül a látogatás résztvevőiről. Az utolsó programpont egy többoldalú megbeszélés az európai vezetőkkel, erre magyar idő szerint 19 órától kerül sor.