Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: Trump majdnem kiviharzott a Putyin-csúcsról; elmondjuk, miért!

Trump

Ez vár Zelenszkijre és az európai vezetőkre Washingtonban

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Diplomáciai nagyüzemnek ad ma otthont az Egyesült Államok fővárosa. Több európai vezető társaságában Washingtonba látogat ma Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TrumpEmmanuel MacronUrsula von der LeyenVolodimir ZelenszkijWashington

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több európai vezetővel együtt érkezik ma Washingtonba, hogy találkozzon és egyeztessen Donald Trump amerikai elnökkel.

Zelenszkijt több európai vezető is elkísérte Washingtonba
Zelenszkijt több európai vezető is elkísérte Washingtonba (Fotó: AFP)

A találkozó témája elsősorban az orosz–ukrán háború lezárásának lehetősége. Miután sem Zelenszkij, sem az európai vezetők nem vehettek részt Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök múlt pénteki alaszkai megbeszélésén, ezt az alkalmat igyekeznek felhasználni arra, hogy hatással legyenek az esetleges békemegállapodás megszületésére.

Vasárnap az úgynevezett „hajlandó koalíciója”, tehát azok a többségében európai országok, amelyek elkötelezettek Ukrajna háborús erőfeszítéseinek további támogatása mellett, videókonferencián egyeztették álláspontjukat, amely után Emmanuel Macron farncia elnök – aki Washingtonba is elkísérte az ukrán államfőt – úgy nyilatkozott, hogy Putyin nem békét akar, hanem Ukrajna kapitulációját, Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter pedig azt sürgette, hogy helyezzék nyomás alá Oroszországot.

Az európai vezetők a program szerint magyar idő szerint délután érkeztek meg a Fehér Házba. Trump magyar idő szerint 17 órakor üdvözli Zelenszkij, majd 17 óra 15 perctől kettejük találkozója következik – írja a The Telegraph brit napilap.

Az európai vezetőket (köztük Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, Giorgia Meloni olasz és Keir Starmer brit miniszterelnököt, Friedrich Merz német kancellárt, valamint Emmanuel Macron francia és Alexander Stubb finn elnököt) 18 óra 15 perckor köszönti Trump, majd 18 óra 30 perckor közös kép készül a látogatás résztvevőiről. Az utolsó programpont egy többoldalú megbeszélés az európai vezetőkkel, erre magyar idő szerint 19 órától kerül sor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!