Történelmi csúcson az AfD, a Merz-kormány népszerűsége mélyponton

Az AfD a korábbi felméréshez képest 1 százalékpontot javítva 26 százalékot szerezne a Forsa legfrissebb felmérésének adatai szerint, ha most tartanák a Bundestag-választásokat.

Az AfD logója a színpadon egy ülésteremben (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Heiko Rebsch)

A CDU/CSU eközben 1 pontot veszített, és 24 százalékra esett vissza. Legutóbb április végén fordult elő, hogy az AfD megelőzte a konzervatívokat, írja az Exxpress.

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: AfD 26 % | CDU/CSU 24 % | SPD 13 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 11 % | BSW 4 % | FDP 3 % | Sonstige 6 %

➤ Übersicht: https://t.co/Gzilw3J3L9

➤ Verlauf: https://t.co/FJLtuxG3lb pic.twitter.com/WitKfSFoKT — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) August 12, 2025

A németek elégedetlenek Merz-cel

E hét csütörtökön lesz száz napja, hogy a CDU/CSU koalíció hivatalba lépett. A németek mindössze 29 százaléka elégedett azonban Friedrich Merz (CDU) kancellár munkájával, ami a legalacsonyabb érték május óta. Különösen érdekes, hogy még a CDU/CSU támogatói körében is 72 százalékra csökkent a támogatottsága, írja a Junge Freiheit.

A szociáldemokrata (SPD) szavazók többsége elutasítja Merzet, az AfD-szavazók körében pedig ez az arány akár a 95 százalék is lehet.

Az SPD és a Zöldek változatlan helyzetben

Az SPD támogatottsága továbbra is 13 százalék, akárcsak a Zöldeké, akik azonban az előző méréshez képest egy százalékponttal erősödni tudtak. A Baloldal (Die Linke) egy százalékpontot veszített, így jelenleg 11 százalékon áll. A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) négy százalékon, az FDP három százalékon áll, míg az egyéb pártok összesen hat százalékot érnének el.

Alice Weidel: „Itt az ideje egy AfD-kormánynak”

Az AfD társelnöke, Alice Weidel közösségi oldalán reagált a felmérésre.

Die Bürger haben endgültig genug von einer Union, die die Politik der Ampel nicht nur nahtlos fortführt, sondern sogar noch ausbaut. Herr Merz ist schon nach 100 Tagen untragbar geworden - Zeit für eine AfD-Regierung! pic.twitter.com/3JDqbeQHYY — Alice Weidel (@Alice_Weidel) August 12, 2025

A polgároknak végleg elegük van egy olyan Unióból, amely nemcsak folytatja az előző jelzőlámpa-koalíció politikáját, hanem ki is terjeszti azt. Friedrich Merz már száz nap után vállalhatatlanná vált – itt az ideje egy AfD-kormánynak!

– fogalmazott Alice Weidel.