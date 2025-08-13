Történelmi csúcson az AfD, a Merz-kormány népszerűsége mélyponton

Az AfD a korábbi felméréshez képest 1 százalékpontot javítva 26 százalékot szerezne a Forsa legfrissebb felmérésének adatai szerint, ha most tartanák a Bundestag-választásokat.
A CDU/CSU eközben 1 pontot veszített, és 24 százalékra esett vissza. Legutóbb április végén fordult elő, hogy az AfD megelőzte a konzervatívokat, írja az Exxpress.
E hét csütörtökön lesz száz napja, hogy a CDU/CSU koalíció hivatalba lépett. A németek mindössze 29 százaléka elégedett azonban Friedrich Merz (CDU) kancellár munkájával, ami a legalacsonyabb érték május óta. Különösen érdekes, hogy még a CDU/CSU támogatói körében is 72 százalékra csökkent a támogatottsága, írja a Junge Freiheit.
A szociáldemokrata (SPD) szavazók többsége elutasítja Merzet, az AfD-szavazók körében pedig ez az arány akár a 95 százalék is lehet.
Az SPD támogatottsága továbbra is 13 százalék, akárcsak a Zöldeké, akik azonban az előző méréshez képest egy százalékponttal erősödni tudtak. A Baloldal (Die Linke) egy százalékpontot veszített, így jelenleg 11 százalékon áll. A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) négy százalékon, az FDP három százalékon áll, míg az egyéb pártok összesen hat százalékot érnének el.
Az AfD társelnöke, Alice Weidel közösségi oldalán reagált a felmérésre.
A polgároknak végleg elegük van egy olyan Unióból, amely nemcsak folytatja az előző jelzőlámpa-koalíció politikáját, hanem ki is terjeszti azt. Friedrich Merz már száz nap után vállalhatatlanná vált – itt az ideje egy AfD-kormánynak!
– fogalmazott Alice Weidel.