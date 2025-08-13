Hírlevél

Rendkívüli

Trump komoly üzenetet küldött Putyinnak

afd

Történelmi csúcson az AfD, a Merz-kormány népszerűsége mélyponton

Németországban megismétlődni látszik az a politikai jelenség, amelyet Ausztriában már láthattunk: a legfrissebb Forsa-felmérés szerint az Alternatíva Németországért (AfD) 26 százalékkal megelőzte a kormányzó CDU/CSU-t, amely jelenleg 24 százalékon áll. Ez hasonló helyzet, mint Ausztriában, ahol a jobboldali-patrióta Szabadságpárt (FPÖ) vezeti a felméréseket a kormányzó Néppárt (ÖVP) előtt.
Az AfD a korábbi felméréshez képest 1 százalékpontot javítva 26 százalékot szerezne a Forsa legfrissebb felmérésének adatai szerint, ha most tartanák a Bundestag-választásokat.

AfD
Az AfD logója a színpadon egy ülésteremben (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Heiko Rebsch)

A CDU/CSU eközben 1 pontot veszített, és 24 százalékra esett vissza. Legutóbb április végén fordult elő, hogy az AfD megelőzte a konzervatívokat, írja az Exxpress.

A németek elégedetlenek Merz-cel

E hét csütörtökön lesz száz napja, hogy a CDU/CSU koalíció hivatalba lépett. A németek mindössze 29 százaléka elégedett azonban Friedrich Merz (CDU) kancellár munkájával, ami a legalacsonyabb érték május óta. Különösen érdekes, hogy még a CDU/CSU támogatói körében is 72 százalékra csökkent a támogatottsága, írja a Junge Freiheit.

A szociáldemokrata (SPD) szavazók többsége elutasítja Merzet, az AfD-szavazók körében pedig ez az arány akár a 95 százalék is lehet.

Az SPD és a Zöldek változatlan helyzetben

Az SPD támogatottsága továbbra is 13 százalék, akárcsak a Zöldeké, akik azonban az előző méréshez képest egy százalékponttal erősödni tudtak. A Baloldal (Die Linke) egy százalékpontot veszített, így jelenleg 11 százalékon áll. A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) négy százalékon, az FDP három százalékon áll, míg az egyéb pártok összesen hat százalékot érnének el.

Alice Weidel: „Itt az ideje egy AfD-kormánynak”

Az AfD társelnöke, Alice Weidel közösségi oldalán reagált a felmérésre.

A polgároknak végleg elegük van egy olyan Unióból, amely nemcsak folytatja az előző jelzőlámpa-koalíció politikáját, hanem ki is terjeszti azt. Friedrich Merz már száz nap után vállalhatatlanná vált – itt az ideje egy AfD-kormánynak!

– fogalmazott Alice Weidel. 

 

