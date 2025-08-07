Baloldali nyomásra zárták ki az AfD jelöltjét a németországi polgármester-választásból

A történet középpontjában az AfD tartományi képviselője, Joachim Paul áll, akit a párt március 31-én nevezett meg hivatalosan polgármesterjelöltként. A jelenlegi városvezető, a korábban szociáldemokrata, ma már független Jutta Steinruck hamarosan távozik hivatalából, az utódlásra szeptember 21-én és október 12-én kerülne sor.
Azonban a baloldali túlsúlyban lévő választási bizottság – éppen Steinruck elnökletével – augusztus 5-én úgy döntött: Paul nem vehet részt a választáson, mivel „nem garantálható, hogy bármikor a szabad demokratikus alaprend mellett áll”.
A döntés alapjául egy 11 oldalas titkosszolgálati dokumentum szolgált, amely egyebek mellett Paul egy Amazon-on közzétett „Gyűrűk Ura” sorozatkritikájára, valamint különféle nyilatkozatainak kiragadott részleteire hivatkozott, írja az Exxpress.
Az érvek között szerepelt az is, hogy Paul korábban kapcsolatba került más, állítólagosan szélsőjobboldali szereplőkkel, illetve megosztott egy képet, amelyen az „OK-kézjel” látható – amit bizonyos németországi hatóságok jobboldali szimbólumnak minősítenek.
A jelentés összeállítása azonban csak több hónappal a hivatalos jelölés után történt meg, miután Steinruck július közepén kérte fel a belügyminisztérium alá tartozó alkotmányvédelmi hivatalt (Verfassungsschutz) a vizsgálatra. A lépés időzítése kérdéseket vet fel: miért nem történt meg ez korábban, és nem akadályozza-e meg a késői kizárás azt, hogy a jelölt jogi úton még a választás előtt visszaléphessen?
A döntést követően baloldali civil szervezetek és pártpolitikusok ünnepelték a kizárást. Az „Antifa maradjon kézműves munka!” jelszóval kampányoló „Hálózat Joachim Paul ellen” nevű baloldali csoportosulás már júniusban akcióba lendült, hogy megakadályozza a jelölt indulását. A mozgalmat zöldpárti és szociáldemokrata politikusok is támogatták, köztük Carl-Bernhard von Heusinger, a Zöldek tartományi képviselője.
A szervezet tagjai dokumentumokat juttattak el a választási bizottságnak, és közösségi médiakampányt indítottak Paul ellen. A kizárást követően demonstrációt is tartottak a választási bizottság épülete előtt. Az AfD szerint a választási bizottság „meghajolt a politikai nyomás előtt”.
A fejlemény nem egyedülálló: egy másik városban, Lage-ben szintén kizártak egy AfD-jelöltet, akit azzal vádoltak, hogy kétségbe vonta Németország szuverenitását. A baloldali kormányzású Rajna-vidék–Pfalz belügyminisztere júliusban új szabályozást jelentett be, amely szerint a közszolgálatba jelentkező pályázóknak igazolniuk kell, hogy nem tagjai szélsőséges szervezetnek – a hivatalosan is „szélsőségesként” listázott AfD-re hivatkozva.
Ez a szabály a gyakorlatban lehetőséget ad arra, hogy AfD-tagokat elutasítsanak közhivatali pozíciókból, még akkor is, ha egyébként nincs jogerős bírósági ítélet ellenük.
Bár a német jogszabályok szerint bárki indulhat választáson, akinek nincs jogerős büntetése, úgy tűnik, a baloldali vezetésű városokban új gyakorlat kezd kialakulni: a „politikailag nem kívánatos” jelölteket már előzetesen kizárják.