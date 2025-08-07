Hírlevél

Rendkívüli

Putyin elszólta magát: itt találkozhat Trumppal

afd

Baloldali nyomásra zárták ki az AfD jelöltjét a németországi polgármester-választásból

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
A Rajna-vidék–Pfalz tartománybeli Ludwigshafen városában a helyi választási bizottság kizárta az AfD polgármesterjelöltjét, Joachim Pault a szeptemberi választásból. A döntést egy gyenge lábakon álló titkosszolgálati jelentésre, valamint baloldali politikusok és NGO-k nyomásgyakorlására alapozták – mindez komoly kérdéseket vet fel a választási szabadság jövőjéről Németországban.
A történet középpontjában az AfD tartományi képviselője, Joachim Paul áll, akit a párt március 31-én nevezett meg hivatalosan polgármesterjelöltként. A jelenlegi városvezető, a korábban szociáldemokrata, ma már független Jutta Steinruck hamarosan távozik hivatalából, az utódlásra szeptember 21-én és október 12-én kerülne sor. 

Azonban a baloldali túlsúlyban lévő választási bizottság – éppen Steinruck elnökletével – augusztus 5-én úgy döntött: Paul nem vehet részt a választáson, mivel „nem garantálható, hogy bármikor a szabad demokratikus alaprend mellett áll”.

Egy véleménycikk lett a bizonyíték

A döntés alapjául egy 11 oldalas titkosszolgálati dokumentum szolgált, amely egyebek mellett Paul egy Amazon-on közzétett „Gyűrűk Ura” sorozatkritikájára, valamint különféle nyilatkozatainak kiragadott részleteire hivatkozott, írja az Exxpress.

Az érvek között szerepelt az is, hogy Paul korábban kapcsolatba került más, állítólagosan szélsőjobboldali szereplőkkel, illetve megosztott egy képet, amelyen az „OK-kézjel” látható – amit bizonyos németországi hatóságok jobboldali szimbólumnak minősítenek.

A jelentés összeállítása azonban csak több hónappal a hivatalos jelölés után történt meg, miután Steinruck július közepén kérte fel a belügyminisztérium alá tartozó alkotmányvédelmi hivatalt (Verfassungsschutz) a vizsgálatra. A lépés időzítése kérdéseket vet fel: miért nem történt meg ez korábban, és nem akadályozza-e meg a késői kizárás azt, hogy a jelölt jogi úton még a választás előtt visszaléphessen?

NGO-k és baloldali politikusok ünnepeltek

A döntést követően baloldali civil szervezetek és pártpolitikusok ünnepelték a kizárást. Az „Antifa maradjon kézműves munka!” jelszóval kampányoló „Hálózat Joachim Paul ellen” nevű baloldali csoportosulás már júniusban akcióba lendült, hogy megakadályozza a jelölt indulását. A mozgalmat zöldpárti és szociáldemokrata politikusok is támogatták, köztük Carl-Bernhard von Heusinger, a Zöldek tartományi képviselője.

A szervezet tagjai dokumentumokat juttattak el a választási bizottságnak, és közösségi médiakampányt indítottak Paul ellen. A kizárást követően demonstrációt is tartottak a választási bizottság épülete előtt. Az AfD szerint a választási bizottság „meghajolt a politikai nyomás előtt”.

Fotó: Képernyőkép

Új szintre lépett a harc a jobboldal ellen

A fejlemény nem egyedülálló: egy másik városban, Lage-ben szintén kizártak egy AfD-jelöltet, akit azzal vádoltak, hogy kétségbe vonta Németország szuverenitását. A baloldali kormányzású Rajna-vidék–Pfalz belügyminisztere júliusban új szabályozást jelentett be, amely szerint a közszolgálatba jelentkező pályázóknak igazolniuk kell, hogy nem tagjai szélsőséges szervezetnek – a hivatalosan is „szélsőségesként” listázott AfD-re hivatkozva.

Ez a szabály a gyakorlatban lehetőséget ad arra, hogy AfD-tagokat elutasítsanak közhivatali pozíciókból, még akkor is, ha egyébként nincs jogerős bírósági ítélet ellenük.

Jogállami kérdések, politikai indítékok

Bár a német jogszabályok szerint bárki indulhat választáson, akinek nincs jogerős büntetése, úgy tűnik, a baloldali vezetésű városokban új gyakorlat kezd kialakulni: a „politikailag nem kívánatos” jelölteket már előzetesen kizárják.

 

