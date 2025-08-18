Hírlevél

Németország

Az AfD polgármesterjelöltje nem indulhat a választásokon

Joachim Paul, az AfD ludwigshafeni polgármesterjelöltje nem indulhat a választásokon. A politikus sürgősségi kérelmét elutasította a német bíróság, az indoklás szerint Paul kérvényének a felülvizsgálata csak a választás után lesz lehetséges. A bíróság hangsúlyozta, hogy az AfD politikusának ügye alapos vizsgálatot igényel, amit sürgősségi eljárásban nem lehet elvégezni.
Az AfD ludwigshafeni polgármesterjelöltje nem indulhat a választásokon. Joachim Paul, az AfD parlamenti képviselője sürgősségi kérelmet adott be a választási kizárása ellen. A német bíróságon elbukott a kérelem, a döntést a bíróság azzal indokolta, hogy a politikus ügyét sürgősségi eljárás keretében nem lehet kivizsgálni. A bírák álláspontja szerint a sürgősségi jogvédelem a helyi választások előtt csak kivételes esetekben lehetséges. Egy elutasított jelöltnek egyébként a választás után kell kezdeményeznie a felülvizsgálatot. Az indoklás szerint ezzel akarják elkerülni, hogy a választás közeledtével számos sürgősségi kérelem késleltesse a szavazást. Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, Németország történelmi fordulathoz érkezett – az AfD betiltásának kísérlete a demokrácia határait feszegeti.

Joachim Paul, az AfD ludwigshafeni polgármesterjelöltje
Joachim Paul, az AfD ludwigshafeni polgármesterjelöltje
Fotó: HARALD TITTEL / DPA

Az AfD politikusa nem indulhat a választáson

A bírák arra is felhívták a figyelmet, hogy a választási bizottság nem ok nélkül hozta meg döntését, 

mivel Paul neve szerepel a legfrissebb Rajna–Pfalz alkotmányvédelmi jelentésben*. A bíróság indoklása szerint csak egy alapos vizsgálat dönthetné el, hogy Paul választási kizárása jogosan történt–e. Ezt azonban nem lehet sürgősségi eljárás keretében elvégezni – írja a Junge Freiheit.

*A jelentésben többek között szó esik a radikalizációról, a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali mozgalmakról, valamint a biztonsági fenyegetettségekről. A dokumentumban említésre kerül Joachim Paul neve is.

 

 

