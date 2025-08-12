Alaszka jelentőségét nem szabad lebecsülni

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök a jövő héten találkozik. A helyszín pedig sokak számára meglepő módon: Alaszka.

Alaszka lesz a találkozó helyszíne

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

A két vezető hagyományosan semleges területen szokott találkozni, így adja magát a kérdés, most miért történik ez másképp. A hírek szóltak történelemről, rövid repülőútról, de még biztonsági kérdésekről is. Az igazság pedig az, hogy ez a három dolog egyszerre áll fenn.

Történelmi Alaszka

Habár ma a terület az Amerikai Egyesült Államok része, Alaszka azonban csak nemrégiben csatlakozott az államok közé. Előtte hivatalosan Oroszországhoz tartozott. A terület az 1800-as években főleg a szőrme miatt volt értékes, azonban ez később változott.

Oly annyira, hogy az oroszok 1867-ben eladták a területet alig több mint 7 millió dollárért.

Biztonságos Alaszka

Az amerikai elnök biztonságának a garantálása igen komoly előkészületeket igényel. Nem meglepő tehát, hogy sokszor egy hivatalos út előkészítése akár hónapokba is telhet.

Ennyi idő azonban nem állt rendelkezésre, így feltehetőleg az oroszok részéről egy gesztus volt, hogy beleegyeztek egy amerikai földön való találkozóba.

Habár azt is meg kell jegyezni, hogy Putyin rettentő közel lesz Oroszországhoz, hiszen a Bering-szoros választja csak el Alaszkát Oroszországtól. Így tehát az orosz elnök is gyorsan biztonságba lehet, ha arra kerülne a sor.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)