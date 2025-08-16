Trump és Putyin titkos limuzinos találkozója Alaszkában – videó

Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, feszülten várta a világ Trump és Putyin alaszkai találkozóját. Az augusztus 15-i, Trump–Putyin-csúcstalálkozó sorsdöntő lehetett nemcsak az orosz–ukrán háború, hanem az amerikai–orosz kapcsolatok jövője szempontjából is. Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő szerint a realista elemzők – és ide sorolta magát is – nem vártak túl nagy áttörést ettől a tárgyalástól, hiszen túl nagy volt a távolság Oroszország és az Egyesült Államok között ahhoz, hogy egyetlen személyes találkozóval bármilyen komolyabb eredményt lehessen várni.

Alaszka adott otthont az amerikai–orosz-csúcstalálkozónak

Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / ANADOLU

Alaszka adott otthont a történelmi találkozónak

Ráadásul nagyon sok olyan téma volt, amely felkerült „az étlapra” Ukrajnán kívül. Kaukázus, Irán és az Északi-sark kérdése, gazdasági együttműködés, diplomáciai kapcsolatok

– mondta. Majd kiemelte, hogy nagyon rég voltak ilyen mélyponton az orosz–amerikai kapcsolatok és ennek a fényében az, hogy végül nem született semmilyen értelmezhető vagy bejelentett megállapodás, egy várható esemény volt. Az elemző kifejtette, hogy ennél többre számított, legalább egy gesztusra az orosz vezetés részéről. Annak a ténynek, hogy ez nem történt meg az orosz vezetés részéről, nagyon komoly üzenete van, méghozzá az, hogy

az Egyesült Államok nem rendelkezik befolyással Oroszország felett. Tehát az a vágyálom, amely sok helyen megjelent, mely szerint az Egyesült Államok rá tudja kényszeríteni az orosz vezetést bizonyos lépésekre, egyértelműen hamisnak és tévesnek bizonyult

– hangsúlyozta. A tárgyalás kapcsán fontosnak tartotta kiemelni, hogy az egész találkozó rendkívül szimbolikus volt. Tehát normál esetben az ember végiggondolja azt, hogy melyik állam milyen helyzetben van, akkor az amerikai vezetésnek kellett volna Moszkvába repülnie, hiszen ők akartak valamit Oroszországtól. Az oroszok többször elmondták, hogy nyitottak minden megállapodásra, de nem szorítja őket az idő.

Tehát ebben a helyzetben az, hogy Putyin ment el az Egyesült Államokba, már önmagában egy gesztus

– értelmezte a biztonságpolitikai szakértő. Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla nem akármilyen öltözékben jelent meg Alaszkában Lavrov – ennek kapcsán is kérdeztük Somkuti Bálintot, amire azt mondta, hogy Lavrov, 1972-ben kezdte a karrierjét még a Szovjetunió alatt, annak fénykorában. Részéről ez egy üzenet volt, ahogy üzenet volt az is, hogy végül a két elnök nem találkozott négyszemközt.

Ez megint egy felvetett kérdés, hogy kinek volt rá szüksége és miért alakult így. Tudjuk, hogy Vlagyimir Putyin egyértelműen egy személyben hoz döntéseket. Donald Trump esetében az esetleges frakciók, neokonzervatívok, evangéliumi keresztények, és a többi elvárásainak való megfelelés viszont benne van a munkaköri követelményei között

– folytatta a gondolatmenetet. Az elemző szerint ebben a helyzetben ennek szimbolikus jelentősége volt, ahogy annak is, hogy egy repülőgép-kötelék áthúzott a frissen megérkezett orosz vezető feje felett. Ezek mind-mind üzenetértékkel bírtak. A szakértő szerint több kérdés felmerül annak kapcsán, hogy a négyszemközti megbeszélésre – az orosz és az amerikai elnök között – végül nem került sor, ami szintén érdekes, hogy például Belouszov orosz honvédelmi miniszternek miért mutatták meg a bázison az amerikai katonai felszerelést.

Nagyon sok olyan eleme volt ennek a találkozónak és egyértelműen szimbolikusnak tekinthetjük

– mondta. A szakértő szerint azt is érdemes megemlíteni, hogy az amerikai vezetés, Donald Trump és J. D. Vance is egyértelműen beszélt arról, hogy lehet, hogy kudarcba fullad ez a tárgyalás, nem lesz eredménye és nem lesz következménye. Trump személyesen 25 százalék esélyt adott egy ilyen forgatókönyvnek.

Önmagában már eredmény az is, hogy a két vezető leült egymással beszélni, és azzal a meglepő húzással, hogy Putyin beült Trump limuzinjába, már sikerült egy négyszemközti találkozót létrehozniuk.

