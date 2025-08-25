Angela Merkel tíz év után sem gondolta meg magát

Az ARD dokumentumfilmjében Angela Merkel most visszatekintett az akkori döntésekre. A volt kancellár értetlenül áll amellett, hogy mondata a mai napig ennyi kritikát kap.

Angela Merkel, volt német kancellár (Fotó: AFP/Angelos Tzortzinis)

„Mindig meglepett, hogy ez a három szó mennyire visszaütött rám. Pedig csak azt akartam kifejezni, hogy egy nagy feladat előtt állunk” – mondta az interjúban, írja a Tagesschau.

A migránsválság következményei

Merkel 2015-ös döntése Németországot hatalmas kihívások elé állította: több mint egymillió menedékkérelem, túlzsúfolt szállások, hiányzó lakások, túlterhelt iskolák és óvodák. A kölni szilveszteri események – amikor több száz nő vált szexuális zaklatás vagy rablás áldozatává – tovább fokozták a társadalmi feszültségeket. A helyzet hozzájárult az AfD megerősödéséhez is, amely azóta Németország legnagyobb ellenzéki erejévé vált.

Merkel elismerte: döntése hozzájárult az AfD felemelkedéséhez ugyanakkor hangsúlyozta:

De vajon emiatt nem kellett volna megtennem azt, amit helyesnek, fontosnak és emberségesnek tartottam?

A volt kancellár emlékeztetett arra is, hogy Németországban sokan segíteni akartak, és kialakult egy erős „Willkommenskultur” (üdvözlési kultúra), amely szerinte az emberi méltóság tiszteletén alapult.

Egy „Warum” (miért) feliratú tábla virágok mellett Németországban egy migránstámadás helyszínén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Ina Fassbender)

Az elmúlt tíz évben azonban miközben a német politikusok semmitmondó nyilatkozatokat tettek „megdöbbenésről” és „kemény fellépésről”, a valóságban nem történt változás és ártatlanok estek áldozatul a migránsok által elkövetett támadásoknak.

Merz és a CDU szakítása Merkellel

A CDU-n belül már 2015-ben kiéleződött a vita. Angela Merkel utódja, Friedrich Merz, aki 2022-ben vette át a párt vezetését, egyértelműen szakított elődje menekültpolitikájával. Merz a nyári sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott:

Ma már tudjuk, hogy amit akkoriban Merkel kancellár gondolt, azt valójában nem sikerült megvalósítani. Az integráció számai egyértelműen beszélnek.

Friedrich Merz német szövetségi kancellár (CDU) (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Fabian Sommer)

A közvélemény-kutatások is a szigorúbb politika iránti igényt tükrözik: a DeutschlandTrend 2025 januári felmérése szerint a németek 68 százaléka támogatja a korlátozóbb menekültpolitikát.