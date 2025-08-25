Hírlevél

Angela Merkel

Angela Merkel tíz év után sem gondolta meg magát

44 perce
Olvasási idő: 6 perc
Tíz év telt el azóta, hogy Angela Merkel akkori német kancellár 2015. augusztus 31-én kimondta híres mondatát: „Wir schaffen das” (Meg tudjuk csinálni). A kijelentés a migránsválság szimbólumává vált, és Németország több százezer menekült előtt nyitotta meg határait. A döntés azóta is heves viták tárgya, és a CDU, Merkel pártja, mára teljesen szakítana az egykori kancellár menekültpolitikájával.
Az ARD dokumentumfilmjében Angela Merkel most visszatekintett az akkori döntésekre. A volt kancellár értetlenül áll amellett, hogy mondata a mai napig ennyi kritikát kap.

Angela Merkel
Angela Merkel, volt német kancellár (Fotó: AFP/Angelos Tzortzinis)

„Mindig meglepett, hogy ez a három szó mennyire visszaütött rám. Pedig csak azt akartam kifejezni, hogy egy nagy feladat előtt állunk” – mondta az interjúban, írja a Tagesschau.

A migránsválság következményei

Merkel 2015-ös döntése Németországot hatalmas kihívások elé állította: több mint egymillió menedékkérelem, túlzsúfolt szállások, hiányzó lakások, túlterhelt iskolák és óvodák. A kölni szilveszteri események – amikor több száz nő vált szexuális zaklatás vagy rablás áldozatává – tovább fokozták a társadalmi feszültségeket. A helyzet hozzájárult az AfD megerősödéséhez is, amely azóta Németország legnagyobb ellenzéki erejévé vált.

Merkel elismerte: döntése hozzájárult az AfD felemelkedéséhez ugyanakkor hangsúlyozta:

De vajon emiatt nem kellett volna megtennem azt, amit helyesnek, fontosnak és emberségesnek tartottam?

A volt kancellár emlékeztetett arra is, hogy Németországban sokan segíteni akartak, és kialakult egy erős „Willkommenskultur” (üdvözlési kultúra), amely szerinte az emberi méltóság tiszteletén alapult.

08 April 2018, Germany, Muenster: A sign reads "Warum" (lit. why) beside flowers at the scene of the incident. On 07 April, a man drove a van into a group of people in Muenster, killing two, before shooting himself. Photo: Ina Fassbender/dpa (Photo by INA FASSBENDER / dpa Picture-Alliance via AFP)
Egy „Warum” (miért) feliratú tábla virágok mellett Németországban egy migránstámadás helyszínén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Ina Fassbender)

Az elmúlt tíz évben azonban miközben a német politikusok semmitmondó nyilatkozatokat tettek „megdöbbenésről” és „kemény fellépésről”, a valóságban nem történt változás és ártatlanok estek áldozatul a migránsok által elkövetett támadásoknak.

Merz és a CDU szakítása Merkellel

A CDU-n belül már 2015-ben kiéleződött a vita. Angela Merkel utódja, Friedrich Merz, aki 2022-ben vette át a párt vezetését, egyértelműen szakított elődje menekültpolitikájával. Merz a nyári sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott:

Ma már tudjuk, hogy amit akkoriban Merkel kancellár gondolt, azt valójában nem sikerült megvalósítani. Az integráció számai egyértelműen beszélnek.

24 August 2025, Berlin: Federal Chancellor Friedrich Merz (CDU) takes part in an on-stage talk at the Federal Chancellery on the Open Day of the new Federal Government. During the weekend, there will be an opportunity to take a look behind the scenes of politics and find out about the work of the Federal Government. Photo: Fabian Sommer/dpa (Photo by Fabian Sommer / dpa Picture-Alliance via AFP)
Friedrich Merz német szövetségi kancellár (CDU) (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Fabian Sommer)

A közvélemény-kutatások is a szigorúbb politika iránti igényt tükrözik: a DeutschlandTrend 2025 januári felmérése szerint a németek 68 százaléka támogatja a korlátozóbb menekültpolitikát.

Angela Merkel üzenete: az emberi méltóság a középpontban

Angela Merkel mindezek ellenére kitart álláspontja mellett. 

„Eddig sok mindent elértünk. Ami pedig még hátravan, azon tovább kell dolgozni” – fogalmazott az interjú végén.

Az egykori kancellár szerint az emberi méltóság és emberség továbbra is a menekültpolitika alapvető iránytűje kell, hogy maradjon. Egyúttal arra is emlékeztetett, hogy a menekültválság megoldása csak európai szinten lehetséges – bár kormányzása idején neki sem sikerült közös uniós álláspontot kialakítania.



 

 

