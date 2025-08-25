Angela Merkel tíz év után sem gondolta meg magát

Az ARD dokumentumfilmjében Angela Merkel most visszatekintett az akkori döntésekre. A volt kancellár értetlenül áll amellett, hogy mondata a mai napig ennyi kritikát kap.
„Mindig meglepett, hogy ez a három szó mennyire visszaütött rám. Pedig csak azt akartam kifejezni, hogy egy nagy feladat előtt állunk” – mondta az interjúban, írja a Tagesschau.
Merkel 2015-ös döntése Németországot hatalmas kihívások elé állította: több mint egymillió menedékkérelem, túlzsúfolt szállások, hiányzó lakások, túlterhelt iskolák és óvodák. A kölni szilveszteri események – amikor több száz nő vált szexuális zaklatás vagy rablás áldozatává – tovább fokozták a társadalmi feszültségeket. A helyzet hozzájárult az AfD megerősödéséhez is, amely azóta Németország legnagyobb ellenzéki erejévé vált.
Merkel elismerte: döntése hozzájárult az AfD felemelkedéséhez ugyanakkor hangsúlyozta:
De vajon emiatt nem kellett volna megtennem azt, amit helyesnek, fontosnak és emberségesnek tartottam?
A volt kancellár emlékeztetett arra is, hogy Németországban sokan segíteni akartak, és kialakult egy erős „Willkommenskultur” (üdvözlési kultúra), amely szerinte az emberi méltóság tiszteletén alapult.
Az elmúlt tíz évben azonban miközben a német politikusok semmitmondó nyilatkozatokat tettek „megdöbbenésről” és „kemény fellépésről”, a valóságban nem történt változás és ártatlanok estek áldozatul a migránsok által elkövetett támadásoknak.
A CDU-n belül már 2015-ben kiéleződött a vita. Angela Merkel utódja, Friedrich Merz, aki 2022-ben vette át a párt vezetését, egyértelműen szakított elődje menekültpolitikájával. Merz a nyári sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott:
Ma már tudjuk, hogy amit akkoriban Merkel kancellár gondolt, azt valójában nem sikerült megvalósítani. Az integráció számai egyértelműen beszélnek.
A közvélemény-kutatások is a szigorúbb politika iránti igényt tükrözik: a DeutschlandTrend 2025 januári felmérése szerint a németek 68 százaléka támogatja a korlátozóbb menekültpolitikát.
Angela Merkel mindezek ellenére kitart álláspontja mellett.
„Eddig sok mindent elértünk. Ami pedig még hátravan, azon tovább kell dolgozni” – fogalmazott az interjú végén.
Az egykori kancellár szerint az emberi méltóság és emberség továbbra is a menekültpolitika alapvető iránytűje kell, hogy maradjon. Egyúttal arra is emlékeztetett, hogy a menekültválság megoldása csak európai szinten lehetséges – bár kormányzása idején neki sem sikerült közös uniós álláspontot kialakítania.