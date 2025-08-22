Egyre közelebb vagyunk az atomháborúhoz

A nemzetközi feszültségek növekedésével párhuzamosan egyre több szakértő figyelmeztet az atomháború veszélyének fokozódására – írja a The Daily Star brit napilap. Szerintük a helyzet súlyosabb, mint azt a legtöbben gondolnák.

Keir Starmer brit miniszterelnök sem optimista az atomháború esélyével kapcsolatban (Fotó: AFP)

Paul Ingram, a Cambridge-i Egyetem Egzisztenciális Kockázatok Központjának kutatója nemrégiben drámai nyilatkozatot tett.

A nukleáris konfliktus kockázata jelenleg messze magasabb annál, mint amit elfogadhatónak tekinthetnénk. Az elmúlt években, sőt, az utóbbi hónapokban jelentősen nőtt a fenyegetettség

– fogalmazott.

A szakértő figyelmeztetése nem légből kapott. Az orosz–ukrán háború eszkalációja, Észak-Korea provokatív lépései, valamint az izraeli-palesztin konfliktus kiéleződése mind hozzájárulnak a globális bizonytalanság növekedéséhez. Ráadásul számos ország, köztük az Egyesült Királyság is, jelentősen növelte védelmi kiadásait az utóbbi időben – ami gyakorlatilag további fegyvervásárlásokat, tehát a háborús kockázatok további növekedését jelenti.

Ugyanakkor nem minden szakértő osztja ezt a pesszimista álláspontot. Andy Stirling professzor, a Sussexi Egyetem nukleáris politikai szakértője szerint „jelentős különbség van az érzékelt és a valós fenyegetettség között”. Azonban szerinte sem lehetünk nyugodtak a jövőt illetően.

Évtizedek óta élünk hatalmas nukleáris fenyegetettség alatt, és egyszer csak elfogy a szerencsénk

– figyelmeztetett a professzor.

A világpolitika színpadán sem megnyugtatóak a jelek. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban úgy fogalmazott, hogy elkezdődött egyfajta új formájú világháború, miután

a Nyugat globális konfliktusokat szít dominanciája fenntartása és Oroszország meggyengítése érdekében.

Keir Starmer brit miniszterelnök szintén borús képet festett a jelenlegi helyzetről, kijelentve, hogy „a háború utáni korszak véget ért, és elkezdődött a bizonytalanság új korszaka”. A világ „talán veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb, mint bármikor” a második világháború óta – tette hozzá.