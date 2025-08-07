Alsó-Ausztria tartományi kormánya tovább szigorítja menekültpolitikáját. Szeptember 1-jétől új előírás lép életbe azon menekültek számára, akik magánszállásokon laknak: ezentúl rendszeresen jelentkezniük kell a hatóságoknál – ellenkező esetben következményekkel kell számolniuk – írja az Exxpress.

Ausztria bekeményít a bevándorlókkal szemben

Fotó: ALEX HALADA / APA-PictureDesk

Ausztria szigorú feltételekhez köti a támogatásokat

A felelős tartományi tanácsos, Martin Antauer (FPÖ) szerint ezentúl kötelező lesz, hogy azok az menedékkérők, akik nem intézményekben vannak elszállásolva, havonta személyesen igazolják tartózkodási helyüket az illetékes járási hivatalnál. Ennek elmulasztása esetén a nekik járó segélyek teljes leállítására kerül sor. Egy hivatalos közlemény szerint ilyen esetekben

minden támogatás kivétel nélkül megszűnik.

Harc a szociális ellátásokkal való visszaélés ellen

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az osztrákoknak nagyon elegük lett a migránsokból. Antauer a rendelkezés politikai irányultságát illetően sem titkolózik:

A lehető legkényelmetlenebbé akarjuk tenni az életet a csaló menekültek számára

– jelentette ki a tartományi tanácsos. A cél az, hogy határozottan fellépjenek az alapellátással való visszaéléssel szemben. Antauer hozzátette:

Teljességgel elfogadhatatlan, hogy egyesek magánszálláson jelentkeznek be, hogy az adófizetők pénzén támogatásokat vegyenek igénybe, miközben valójában máshol élnek, vagy akár hazájukban nyaralnak.

Az ÖVP részéről is teljes támogatás érkezett az új irányvonalhoz. Kurt Hackl, az alsó-ausztriai néppárti frakció vezetője hangsúlyozta:

Alsó-Ausztria mindig is következetes és szigorú menekültpolitikát folytatott.

Antauer közben egyértelmű felszólítást intézett a bécsi szövetségi kormányhoz is: végre cselekedni kell és határozott intézkedéseket hozni.