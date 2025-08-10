Szomorú oka van az osztrák törvényhozás sietségének

A nyári szünet ellenére gőzerővel folyik a munka az osztrák politikai körökben. A tervek szerint még az iskolakezdésig elkészül Ausztria új fegyvertörvénye, amely jelentős szigorításokat tartalmaz – számol be róla a Heute osztrák hírportál.

Ausztria a grazi iskolai lövöldözés miatt szigorítaná a fegyvertörvényt (Fotó: APA / AFP)

A szigorítás apropóját a júniusi grazi iskolai lövöldözés adja. Mint arról beszámoltunk, egy 21 éves elkövető tíz embert lőtt le a BORG Dreierschützengasse iskolában. A borzalmas esemény azonnal cselekvésre késztette a politikusokat, akik központi célként tűzték ki az eddig meglehetősen laza fegyvertörvény szigorítását.

Közvetlenül az évtizedek óta legnagyobb szigorítás előtt állunk

– nyilatkozta Maximilian Köllner, az SPÖ biztonsági szóvivője a Heute részére adott interjújában.

A politikus szerint a legfontosabb pontokban már megszületett a megegyezés, és a cél az, hogy az iskolakezdésig elkészüljön az új törvény.

Jelenleg „Ausztriában könnyebb fegyvert vásárolni, mint egy 10 évesnek kerékpáros jogosítványt szerezni” – emelte ki Köllner.

A tervezett változtatások között szerepel a B kategóriás fegyverek (például a pisztolyok) vásárlási korhatárának 25 évre emelése, az egészségügyi és a fegyverhatóságok közötti adatcsere lehetővé tétele, valamint szigorúbb fegyver-pszichológiai vizsgálatok bevezetése.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a várakozási időt négy hétre tervezik növelni, és fontolóra veszik a grazi eset óta történt fegyvervásárlások utólagos felülvizsgálatát is.

Amióta ismert, hogy a kormány új fegyvertörvényt tervez, az emberek fegyvereket halmoztak fel, ez nem lehet véletlen

– mondta Köllner.

Az SPÖ képviselője bírálta a Zöldek kritikáját, szerinte hiteltelennek tűnik, hogy most állnak elő kifogásokkal, miután öt évig nem tettek semmit az ügyben.

A belügyi bizottság várhatóan legkésőbb szeptember elején ül össze, hogy megvitassa a törvényjavaslat részleteit. Köllner bizakodó, hogy sikerül olyan törvényt alkotni, amely hatékonyan kezeli a problémát.