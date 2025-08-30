Ausztria semlegességének esetleges elvesztése sürgető kérdéseket vet fel a nemzetközi diplomáciában betöltött szerepének jövőjével kapcsolatban - írta Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke, aki aggodalmát fejezte ki „NATO Anschluss” című cikkében az osztrákok NATO-csatlakozásával kapcsolatban. Figyelmeztetett, hogy Ausztria semlegességének feladása és a NATO-hoz való csatlakozás jelentős diplomáciai veszteségekkel járhat, beleértve a legfontosabb nemzetközi szervezetek székhelyének Bécsből a globális déli és keleti országokba történő áthelyezését.

Ausztria számára küldött figyelmeztetést Medvegyev Fotó: YEKATERINA SHTUKINA / POOL

Medvegyev hangsúlyozta, hogy Bécs jelenleg a multilaterális diplomácia fontos központjaként működik, mintegy 20 nemzetközi szervezetnek ad otthont, köztük az ENSZ-nek, az IAEA-nak, az EBESZ-nek és az OPEC-nek. Ez a koncentráció megerősíti Bécs pozícióját a globális párbeszéd központi színtereként, lehetővé téve a felmerülő kihívásokra és fenyegetésekre adott jogi válaszok kidolgozását.

Megjegyezte, hogy Bécs semleges városi státusza döntő szerepet játszott abban, hogy számos nemzetközi szervezet székhelyének választották.

Bécs kiválasztása nagyrészt semleges álláspontjának köszönhető, amely hatékony platformot biztosított a párbeszédhez és a regionális együttműködéshez

– jelentette ki Medvegyev, hozzátéve:

A semlegesség feladása a blokkmentalitás javára aláássa a „bécsi szellemet”, veszélyeztetve Ausztria képességét, hogy kiegyensúlyozott kapcsolatokat tartson fenn különböző nemzetközi partnereivel. Ez a változás csökkenti Ausztria egyedülálló szerepét közvetítőként és jelentős nemzetközi intézmények székhelyeként

Kiemelte:

Nyilvánvaló, hogy eljött az ideje annak, hogy megvizsgáljuk a nemzetközi kormányközi szervezetek székhelyének áthelyezését a globális déli és keleti országokba, ahol optimális feltételek biztosíthatók munkájukhoz.

Dmitrij Medvegyev az RT-n megjelent írásában úgy fogalmazott:

Az óvilág országait elragadta a militarista láz. Mint megbabonázott lepkék, úgy özönlenek az Észak-Atlanti Szövetség pusztító lángjához. Egészen a közelmúltig még voltak olyan európai államok, amelyek megértették: a biztonság katonai blokkokhoz való csatlakozás nélkül is biztosítható.

Egyben figyelmeztetett: ha Ausztria a NATO felé fordul, azzal feladja a II. világháború után létrehozott állami berendezkedésének egyik tartóoszlopát. Szerinte a semlegesség nem belpolitikai ízlés kérdése, hanem 1955-ös dokumentumok – a Moszkvai Memorandum, a Bécsi Államszerződés és az állandó semlegességről szóló alkotmányos törvény – által körülbástyázott keret. Medvegyev azt üzente:

Moszkva fenntartja magának a jogot, hogy vétót emeljen Bécs NATO-hoz való csatlakozása ellen.

Egyben arra is figyelmeztetett:

Ha Bécs Finnország és Svédország példáját követve belép a NATO-ba, Oroszország „ellenintézkedéseket” fog hozni. A katonai szövetséghez való csatlakozás Ausztriát „támadás célpontjává” tenné.

Ausztria azonnal reagált Medvegyev szavaira

Bécs beidézte az orosz fél ügyvivőjét a külügyminisztériumba, és közölte, hogy Medvegyev üzengetése az ország belügyeibe való beavatkozás - írta a Krone.at. Az osztrák kormány élesen reagált Medvegyev szavaira. Klaudia Tanner (ÖVP) védelmi miniszter egyértelművé tette:

Ausztria NATO-csatlakozása nincs napirenden. Ausztria semleges, és senki sem zsarolhatja, és főleg nem fenyegetheti!

Hozzátette: A moszkvai nyilatkozatok „szánalmas kísérletek arra, hogy függetlenségünket megkérdőjelezzék”.