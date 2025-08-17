Így veszik hülyére a rendszert a migránsok Ausztriában

Az osztrák Állami Foglalkoztatási Szolgálat (AMS) friss tanulmánya szerint egyes migránsok szándékosan buknak meg a német nyelvvizsgákon, hogy elkerüljék az alacsony fizetésű munkákat, és továbbra is szociális juttatásokban részesülhessenek – hívja fel a figyelmet a REMIX News. Ausztria számára óriási terhet jelentenek a migránsoknak nyújtott szociális juttatások, ráadásul egyre több visszaélésre derül fény.

Ausztria polgárai egyre kevésbé tolerálják, hogy bankautomatának nézik őket a migránsok (Fotó: NurPhoto via AFP)

A „Új szíriai menekültek az osztrák munkaerőpiacon” című jelentés megdöbbentő adatokat közöl: a menedékkérelmet benyújtók vagy oltalmazotti státuszt kapottak kétharmada írás–olvasás oktatásra szorul, 44 százalékuk pedig teljesen analfabéta.

Az AMS szerint a menekültek 30 százaléka még 18 hónappal az országba érkezés után sem rendelkezik német nyelvtudással.

Egy szíriai orvosnő beszámolója rávilágít a probléma gyökerére: a magasan képzett menekülteket gyakran takarítói állásokba kényszerítik, figyelmen kívül hagyva szakmai képességeiket. Állítása szerint emiatt néhányan szándékosan buknak meg a nyelvvizsgákon.

Az AMS elismeri, hogy előfordulhatnak ilyen esetek, de igyekszik hangsúlyozni, hogy ez nem tekinthető általános jelenségnek. Szerintük az ilyen esetek szankcionálása csak akkor lehetséges, ha egyértelműen bizonyítható a szándékos bukás, ez viszont szinte megvalósíthatatlan.

A probléma szorosan összefügg az osztrák jóléti rendszerrel is. Egyes migránsok úgy kalkulálnak, hogy az alacsony képzettséget igénylő munkák kevesebbet fizetnek, mint a munkanélküli segély és a minimális jövedelemtámogatás együttesen.

Emiatt az osztrák kormány reformokat tervez: 2026-tól a kötelező nyelvtanfolyamokat kihagyó vagy a záróvizsgán megbukó migránsok szociális juttatásait csökkenteni fogják. Alsó- és Felső-Ausztriában már most is akár 50 százalékos csökkentést alkalmaznak a részvételt megtagadókkal szemben.

Mint arról beszámoltunk Alsó-Ausztria nem csupán ezzel kapcsolatban szigorított. Szeptember 1-jei hatállyal a magánszállásokon élő migránsoknak havonta személyesen kell jelentkezniük az illetékes járási hivatalnál, ellenkező esetben felfüggesztik a nekik járó támogatásokat. Az intézkedés nem ok nélkül született: a tartományi vezetés így szeretné elejét venni a juttatásokkal való csalásoknak, ami egyre nagyobb problémát jelent Ausztriában.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a szíriai, afgán és iraki nők termékenységi rátája Ausztriában csaknem háromszorosa az osztrák születésű nőkének. Ez jelentős hatással van az oktatási rendszerre is: 2024 októberében kiderült, hogy Bécs középiskoláiban a diákok több mint háromnegyede otthon nem németül beszél.

A bécsi tanárok szakszervezetének felmérése szerint nemcsak nyelvi akadályokkal, de olyan szélsőséges esetekkel is szembesülnek, mint például a tanárok elleni támadások, vagy épp az olyan esetek, amikor a tanulók szülei burka viselésére kérik a tanárokat.

Az iszlám olyan módon változtatja meg társadalmunkat, amit nem akarunk

– figyelmeztetett egy tavaly a Corrigenda keresztény magazinnak adott interjújában Christian Klar, egy bécsi középiskola igazgatója.