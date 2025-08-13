Trump komoly üzenetet küldött Putyinnak

Augusztus 8. és 9. között a B-1B bombázók átrepültek az Északi-sark felett, részben spanyol vadászgépek kíséretében, amelyek jelenleg az izlandi légteret védik a Keflavík repülőtérről.
A három B-1B bombázó norvégiai állomásoztatása 2021 óta az első ilyen jellegű telepítés. Tavaly hasonló gépeket a svédországi Kallax légibázisra vezényeltek.
Az amerikai légierő közleménye szerint a norvégiai tartózkodás idején a repülőszemélyzet közös gyakorlatokon és műveleteken finomíthatja taktikáját, növelheti a rugalmasságát, és erősítheti az együttműködést a szövetségesekkel, ezzel javítva harci képességeit és készenlétét – számolt be a The Barents Observer.
Ez a telepítés lehetőséget ad arra, hogy úgy gyakoroljuk a harci módszereinket, ahogyan éles helyzetben is alkalmaznánk – integráltan NATO-szövetségeseinkkel, felkészülten és rugalmasan
– mondta Eric Alvarez alezredes, a 345. bombázószázad parancsnoka.
„A cél a közös tapasztalatszerzés, a bizalom erősítése, a felkészültség növelése és az éberség megőrzése a dinamikus környezetben” – tette hozzá.
A norvég fegyveres erők tájékoztatása szerint az amerikai bombázók az Orlandban állomásozó F–35-ös vadászgépekkel közösen fognak gyakorlatozni. Az amerikai és norvég fél egyaránt nem közölt részleteket a gyakorlat pontos helyszínéről, de feltételezhető, hogy a repülések az észak–balti térségben zajlanak majd.
A norvégiai telepítés egy hónappal előzi meg Oroszország és szövetségese, Belarusszia Zapad–2025 (Nyugat–2025) nevű nagyszabású stratégiai hadgyakorlatának kezdetét.
A The National Security Journal korábban azt írta, egy Kínával vagy Oroszországgal kialakuló esetleges konfliktusban a B-1B Lancer bombázókat az amerikai légierő várhatóan inkább nagy hatótávolságú „arzenálbombázóként” vetné be, nem pedig mélyen behatoló csapásmérőként.
Mivel nem rendelkeznek lopakodó kialakítással, és jelentős a hőlenyomatuk, a gépek sebezhetőek a modern, többrétegű légvédelmi rendszerekkel – például az S–400-as és S–500-as típusokkal – valamint a fejlett elfogó vadászgépekkel szemben.
A mély behatolással járó kockázatok vállalása helyett a B-1B inkább nagy hatótávolságát és jelentős teherbírását használná ki, hogy biztonságosabb távolságból – a hevesen vitatott légtéren kívülről – indítson nagy hatótávolságú precíziós rakétákat, például LRASM-okat. A mély behatolást igénylő feladatokat inkább a lopakodóbb platformok, például a B-21 Raider hajtanák végre. Ami Oroszországot illeti nagy teljesítményű S–400-as föld–levegő rakétarendszerekkel rendelkezik, és fejlesztés alatt áll egy még erősebb változat, az S–500-as is.