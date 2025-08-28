A Barátság kőolajvezeték miatt sötét tél várhat Európára

Robert C. Castel az Origónak adott legutóbbi elemzésében részletesen beszélt a nemzetközi energiainfrastruktúrák elleni támadásokról, különösen a Barátság kőolajvezetéket ért sorozatos csapásokról. Szerinte ezek olyan határátlépések, amelyek gyökeresen megváltoztathatják Európa életét.

Robert C. Castel szerint a Barátság kőolajvezeték elleni támadások súlyos veszélyt jelentenek Európa energiabiztonságára és jövőjére.

A szakértő rámutatott, hogy a háborúk során a nemzeti energiainfrastruktúrák mindig legitim célpontnak számítottak, ám a nemzetközi vezetékeket – amelyek államokat és kontinenseket kötnek össze – hagyományosan tabuként kezelték. Castel szerint ez a tabu megtört az Északi Áramlat elleni támadás során, és ez a törés tovább szélesedett a Barátság kőolajvezetéket ért támadással.

A Barátság kőolajvezeték elleni támadások következményei

Castel hangsúlyozta, hogy Európa energiaszigetként működik, és utánpótlásának döntő részét a tenger alatti vagy szárazföldi nemzetközi vezetékek biztosítják.

Ha ránézünk Európa térképére, azt látjuk, hogy Európa egyfajta energiasziget

– fogalmazott. Véleménye szerint a támadások következtében az európai élet szinte lehetetlenné válik a vezetékek nélkül, hiszen a cseppfolyósított gáz sosem pótolja teljes mértékben az orosz, norvég vagy közel-keleti vezetékes szállítmányokat.

A szakértő szerint a kontinens azzal szembesülhet, hogy egyetlen meggondolatlan akció súlyosan veszélyezteti az energiaellátást, ami drámai következményekkel járhat a mindennapi életre.

A NATO és az EU kudarcáról beszélt

Castel külön kiemelte, hogy a NATO és az Európai Unió nem teljesítette saját feladatát, amikor nem akadályozta meg ezeket a támadásokat.

A szakértő szerint két súlyos támadás érte Európa energiabiztonságát, amelyeket a NATO-nak és az EU-nak meg kellett volna akadályoznia vagy megtorolnia.

A szakértő szerint különösen ironikus, hogy ezeket a támadásokat Európa egyik közeli szövetségese hajtotta végre, illetve hajtja végre mind a mai napig. Castel szerint éppen most lenne szükség valódi politikai és jogi fellépésre, mert a kontinens jövője forog kockán.