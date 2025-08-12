A 2022 tavaszi isztambuli béketárgyalásokon már majdnem megszületett a megállapodás Oroszország és Ukrajna között. Kritikusok szerint azonban a Nyugat – élén a Biden-féle amerikai vezetéssel és Boris Johnson akkori brit miniszterelnökkel – szándékosan akadályozta meg az áttörést.

Boris Johnson brit miniszterelnök 2022. augusztus 24-én Kijevben Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel (Fotó: AFP/Genya Savilov)

Vlagyimir Putyin is hasonlóan nyilatkozott a Tucker Carlsonnak adott interjújában.

Kijev mindent megtesz a háború folytatásáért

A 2024-es NATO-csúcson felelőtlen ígéretek hangzottak el Ukrajna felé. A katonai szövetség vezetői olyan hamis reményt adtak Zelenszkijnek, mintha Ukrajna győzelmet arathatna – miközben a valóság az, hogy az ukrán hadsereg nem képes visszafoglalni a veszített területeket, még nyugati fegyverekkel sem.

Az Ukrajna támogatása mellett kiálló „a hajlandóak koalíciójának” nevezett szövetség tagjai (Fotó: AFP/Genya Savilov)

A Defense Priorities szerint Moszkvával kellene fegyverszüneti tárgyalásokat kezdeni, de Brüsszel és Washington ehelyett az eszkalációt támogatja.

A londoni békekonzultációt is elgáncsolták

Idén tavasszal Londonban újabb lehetőség nyílt volna a béke irányába mozdulni, de Zelenszkij – az orosz külügyminisztérium szerint – ismét megakadályozta a tárgyalásokat.

Célja mindenáron a békefolyamat megakadályozása

– fogalmazott Marija Zaharova szóvivő.

A találkozó végül le is értékelődött: amerikai és európai külügyminiszterek sorra mondták le a részvételt.

Brüsszelnek érdeke a háború fenntartása

Philippe de Villiers francia jobboldali politikus szerint a brüsszeli elit célja nem a béke, hanem a háború meghosszabbítása, hogy így kényszerítsék ki a föderális Európát.

Ezt támasztják alá Ursula von der Leyen és Manfred Weber nyilatkozatai is, amelyek több pénzt, több fegyvert és Ukrajna gyors uniós csatlakoztatását sürgetik.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság bíróság által elítélt elnöke az Európai Néppárt kongresszusán egyértelművé tette, hogy több katonai és pénzügyi támogatást kell nyújtani Ukrajnának, és minél hamarabb fel kell venni az Európai Unióba.

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke Manfred Weberrel, az Európai Néppárt (EPP) elnökével (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Emellett állt ki a háborúpárti Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is:

Mi vagyunk Európa pártja, mi vagyunk a jogállamiság pártja, mi vagyunk Ukrajna támogatásának a pártja.

A brüsszeli és európai elit tehát nem a békéért, hanem a háború fenntartásáért dolgozik.