Brüsszel szándékosan állt a béke útjába

A háborúpárti brüsszeli elit ismét bebizonyította: nem a béke, hanem a háború fenntartása a célja. Miközben Orbán Viktor a kezdetektől a tűzszünet és a tárgyalások pártján áll, az uniós vezetők és kijevi szövetségeseik rendre szabotálják a békekezdeményezéseket.
A 2022 tavaszi isztambuli béketárgyalásokon már majdnem megszületett a megállapodás Oroszország és Ukrajna között. Kritikusok szerint azonban a Nyugat – élén a Biden-féle amerikai vezetéssel és Boris Johnson akkori brit miniszterelnökkel – szándékosan akadályozta meg az áttörést. 

Béke
Boris Johnson brit miniszterelnök 2022. augusztus 24-én Kijevben Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel (Fotó: AFP/Genya Savilov)

Vlagyimir Putyin is hasonlóan nyilatkozott a Tucker Carlsonnak adott interjújában. 

Kijev mindent megtesz a háború folytatásáért

A 2024-es NATO-csúcson felelőtlen ígéretek hangzottak el Ukrajna felé. A katonai szövetség vezetői olyan hamis reményt adtak Zelenszkijnek, mintha Ukrajna győzelmet arathatna – miközben a valóság az, hogy az ukrán hadsereg nem képes visszafoglalni a veszített területeket, még nyugati fegyverekkel sem. 

(From L) Germany's Chancellor Friedrich Merz, France's President Emmanuel Macron, Ukraine's President Volodymyr Zelensky, Britain's Prime Minister Keir Starmer and Poland's Prime Minister Donald Tusk take part in a meeting of European leaders in the capital Kyiv on May 10, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine. The leaders of France, Britain, Germany and Poland agreed to call on Russia to accept a 30-day unconditional ceasefire starting Monday, Kyiv said on May 10th. The proposal came after the four leaders, part of an alliance Britain and France call "the coalition of the willing", met Zelensky in Kyiv. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)
Az Ukrajna támogatása mellett kiálló „a hajlandóak koalíciójának” nevezett szövetség tagjai (Fotó: AFP/Genya Savilov)

A Defense Priorities szerint Moszkvával kellene fegyverszüneti tárgyalásokat kezdeni, de Brüsszel és Washington ehelyett az eszkalációt támogatja.

A londoni békekonzultációt is elgáncsolták

Idén tavasszal Londonban újabb lehetőség nyílt volna a béke irányába mozdulni, de Zelenszkij – az orosz külügyminisztérium szerint – ismét megakadályozta a tárgyalásokat. 

Célja mindenáron a békefolyamat megakadályozása

– fogalmazott Marija Zaharova szóvivő. 

A találkozó végül le is értékelődött: amerikai és európai külügyminiszterek sorra mondták le a részvételt.

Brüsszelnek érdeke a háború fenntartása

Philippe de Villiers francia jobboldali politikus szerint a brüsszeli elit célja nem a béke, hanem a háború meghosszabbítása, hogy így kényszerítsék ki a föderális Európát.

 Ezt támasztják alá Ursula von der Leyen és Manfred Weber nyilatkozatai is, amelyek több pénzt, több fegyvert és Ukrajna gyors uniós csatlakoztatását sürgetik.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság bíróság által elítélt elnöke az Európai Néppárt kongresszusán egyértelművé tette, hogy több katonai és pénzügyi támogatást kell nyújtani Ukrajnának, és minél hamarabb fel kell venni az Európai Unióba.

Ursula von der Leyen (R), a nominee for a second term as president of the European Commission speaks with EU Parliament's political group European People's Party (EPP) President, Manfred Weber as she arrives to deliver her candidacy statement at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on July 18, 2024. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke Manfred Weberrel, az Európai Néppárt (EPP) elnökével (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Emellett állt ki a háborúpárti Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is:

Mi vagyunk Európa pártja, mi vagyunk a jogállamiság pártja, mi vagyunk Ukrajna támogatásának a pártja.

A brüsszeli és európai elit tehát nem a békéért, hanem a háború fenntartásáért dolgozik.

Orbán Viktor sorra vétózta a háborúpárti nyilatkozatokat

A magyar miniszterelnök következetesen szembe megy Brüsszel háborúpárti politikájával. Már az év elején blokkolta az EU „megingathatatlan” ukrajnai támogatásáról szóló nyilatkozatát, most pedig újra megvétózta az Európai Tanács ukránpárti állásfoglalását – közvetlenül Trump és Putyin történelmi találkozója előtt. 

Adjunk esélyt a békének

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök békemissziója nemzetközi szinten is figyelmet kapott

A magyar kormányfő az elmúlt időszakban aktív békediplomáciát folytatott: tárgyalt Zelenszkijjel, Putyinnal, Hszi Csin-pinggel, Recep Tayyip Erdogannal, Ferenc pápával és Donald Trumppal is. 

In this handout photograph taken and released on July 2, 2024, by the Hungarian Prime Minister's Press office, Ukraine's President Volodymyr Zelensky (R) attends a meeting with Hungary's Prime Minister Viktor Orban at the Presidential palace in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Handout / Hungarian Prime Minister's press office / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /ZOLTAN FISCHER/HUNGARIAN PRIME MINISTER'S PRESS OFFICE " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel Kijevben (Fotó: Magyar Miniszterelnökség/AFP)

A Putyinnal történő találkozója előtt Trump is „nagyon okos embernek” nevezte Orbán Viktort, és kikérte véleményét az orosz–ukrán háború ügyében.

Miközben Brüsszel és Kijev rendre a háború meghosszabbításán dolgozik, Orbán Viktor egyedüli európai vezetőként áll ki következetesen a béke mellett. A tét nem kisebb, mint Európa biztonsága – a magyar miniszterelnök pedig világossá tette: Magyarország nem enged a háborúpárti nyomásnak.

 

