A 2022 tavaszi isztambuli béketárgyalásokon már majdnem megszületett a megállapodás Oroszország és Ukrajna között. Kritikusok szerint azonban a Nyugat – élén a Biden-féle amerikai vezetéssel és Boris Johnson akkori brit miniszterelnökkel – szándékosan akadályozta meg az áttörést.
Vlagyimir Putyin is hasonlóan nyilatkozott a Tucker Carlsonnak adott interjújában.
A 2024-es NATO-csúcson felelőtlen ígéretek hangzottak el Ukrajna felé. A katonai szövetség vezetői olyan hamis reményt adtak Zelenszkijnek, mintha Ukrajna győzelmet arathatna – miközben a valóság az, hogy az ukrán hadsereg nem képes visszafoglalni a veszített területeket, még nyugati fegyverekkel sem.
A Defense Priorities szerint Moszkvával kellene fegyverszüneti tárgyalásokat kezdeni, de Brüsszel és Washington ehelyett az eszkalációt támogatja.
Idén tavasszal Londonban újabb lehetőség nyílt volna a béke irányába mozdulni, de Zelenszkij – az orosz külügyminisztérium szerint – ismét megakadályozta a tárgyalásokat.
Célja mindenáron a békefolyamat megakadályozása
– fogalmazott Marija Zaharova szóvivő.
A találkozó végül le is értékelődött: amerikai és európai külügyminiszterek sorra mondták le a részvételt.
Philippe de Villiers francia jobboldali politikus szerint a brüsszeli elit célja nem a béke, hanem a háború meghosszabbítása, hogy így kényszerítsék ki a föderális Európát.
Ezt támasztják alá Ursula von der Leyen és Manfred Weber nyilatkozatai is, amelyek több pénzt, több fegyvert és Ukrajna gyors uniós csatlakoztatását sürgetik.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság bíróság által elítélt elnöke az Európai Néppárt kongresszusán egyértelművé tette, hogy több katonai és pénzügyi támogatást kell nyújtani Ukrajnának, és minél hamarabb fel kell venni az Európai Unióba.
Emellett állt ki a háborúpárti Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is:
Mi vagyunk Európa pártja, mi vagyunk a jogállamiság pártja, mi vagyunk Ukrajna támogatásának a pártja.
A brüsszeli és európai elit tehát nem a békéért, hanem a háború fenntartásáért dolgozik.
A magyar miniszterelnök következetesen szembe megy Brüsszel háborúpárti politikájával. Már az év elején blokkolta az EU „megingathatatlan” ukrajnai támogatásáról szóló nyilatkozatát, most pedig újra megvétózta az Európai Tanács ukránpárti állásfoglalását – közvetlenül Trump és Putyin történelmi találkozója előtt.
Adjunk esélyt a békének
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
A magyar kormányfő az elmúlt időszakban aktív békediplomáciát folytatott: tárgyalt Zelenszkijjel, Putyinnal, Hszi Csin-pinggel, Recep Tayyip Erdogannal, Ferenc pápával és Donald Trumppal is.
A Putyinnal történő találkozója előtt Trump is „nagyon okos embernek” nevezte Orbán Viktort, és kikérte véleményét az orosz–ukrán háború ügyében.
Miközben Brüsszel és Kijev rendre a háború meghosszabbításán dolgozik, Orbán Viktor egyedüli európai vezetőként áll ki következetesen a béke mellett. A tét nem kisebb, mint Európa biztonsága – a magyar miniszterelnök pedig világossá tette: Magyarország nem enged a háborúpárti nyomásnak.