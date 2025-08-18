Hírlevél

Rendkívüli

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

Berlin

Drag fesztivált szervez Berlin, várják a gyerekeket is – videó

Berlin városa – az adófizetők pénzéből – támogat egy nyári drag fesztivált, amelyen nőknek öltözött férfiak erotikus show-kra invitálnak és a programra gyerekeket is várnak – írja a V4NA.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Berlindrag queenJulian Reicherprogramfesztivál

A „Queens & Flowers” nevű rendezvényre augusztus 23-án kerül sor a berlini botanikus kertben. A rendezvényt a berlini szenátus gazdasági- és energiaügyi hivatala támogatja, amint az a rendezvény reklámplakátjaiból is kiderült. 

Berlin
Berlin, Queens and Flowers
Fotó: www.visitberlin.de

A rendezvényen van egy olyan program is, amely kifejezetten gyerekeknek szól. A hirdetések szerint ezen a programon részt vesz a „Tessa Testicle” nevű drag queen, akinek Instagram-oldalán merész fotók találhatóak – számolt be róla a V4NA.
A botanikus kert weboldalán a következő szöveg olvasható:

A népszerű drag queen olvasóórán (15:30-tól) a fekvőpázsiton, drag queenek olvasnak fel gyerekkönyvekből, családi vezetések lesznek az üvegházakban valamint interaktív programok gyerekeknek és még sok más.

A plakátokon több helyen is felhívják a figyelmet arra, hogy „gyerekeknek” szóló programok lesznek, ahogyan az ott szó szerint szerepel. Felettük a nyári fesztiválon részt vevő drag előadók nevei olvashatók.

Hatalmas a felháborodás

Az ügy és a rendezvény hatalmas felháborodást váltott ki. A közösségi oldalakon a rendezvénynek helyszínt adó botanikus kertet és a berlini városvezetést is élesen bírálták.

Julian Reichert, német médiaszemélyiség államilag finanszírozott pedofíliának minősítette az ügyet, Kai Wegner polgármestert pedig felszólította, hogy 

fejezze be ezt az undorító őrületet.

„Ez bűn” – írta posztjában Julian Reichert.

