Óriási botrány: európai katonák indulhatnak Ukrajnába

A hidegháború vége óta egymást követő német kormányok elhanyagolták a hadsereget, ám az orosz agresszió és az Egyesült Államok európai szerepvállalásának csökkenése arra kényszerítette Berlint, hogy újraépítse a Bundeswehrt. Rekordösszegű védelmi költségvetésről döntöttek, és a közvélemény-kutatások szerint a németek többsége helyesli a haderő megerősítését, írja a The New York Times.

Ennek ellenére a katonai pálya továbbra sem vonzó: a toborzóirodák üresek, a Boris Pistorius vezette védelmi minisztérium pedig már egy „enyhített sorkötelezettség” visszaállításán dolgozik. Az új terv szerint a 18 éves férfiaknak kérdőívet kellene kitölteniük, amely alapján a hadsereg megpróbálná önkéntes szolgálatra rávenni a legalkalmasabbnak tartottakat – végső esetben pedig sorozás következne.

Német katonák Ukrajnában?

A mostani vita azonban jóval kényesebb: elképzelhető, hogy német katonák is részt vennének egy európai békefenntartó erőben Ukrajnában. Merz jelezte, hogy nyitott erre a lehetőségre, amit több európai vezető is támogat. Sokan azonban aggályosnak tartják az ötletet.

Johann Wadephul külügyminiszter például arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen küldetés „túlterhelné” a Bundeswehrt, amely már most is csapatokat állomásoztat Litvániában az orosz fenyegetés miatt.

Michael Kretschmer, Szászország tartományi vezetője pedig úgy fogalmazott: a német hadseregnek „nincsenek meg a szükséges erőforrásai” Ukrajna biztonságának garantálásához.

Az AfD reakciója: nem!

A bizonytalanságot a német belpolitikában az ellenzéki AfD is kihasználja. A párt X-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta:

Merz nem zárja ki, hogy német katonákat küldjön Ukrajnába. Ez nem békefenntartás, hanem állandó eszkaláció Oroszország ellen. Világos üzenetünk van: nem küldünk katonákat Ukrajnába!

Amerika kimaradna, Európára hárulna a teher

Miközben Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy minden biztonsági garancia részese legyen – amit Kijev elfogadhatatlannak tart –, Ukrajna inkább európai és amerikai védelmet szeretne. Washington azonban egyértelműen jelezte: amerikai csapatok nem vesznek részt egy jövőbeni misszióban.