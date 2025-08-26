Hírlevél

Berlin

Óriási botrány: európai katonák indulhatnak Ukrajnába

Bár a háború lezárása még mindig messze van, Németországban már egy kényes kérdés körül zajlik a vita: részt vegyen-e a Bundeswehr egy Ukrajnát érintő békefenntartó misszióban? Friedrich Merz kancellár számára a döntés kulcskérdés lehet, hiszen politikai célja, hogy visszaállítsa Németország vezető szerepét Európában és a világban.
BerlinNémetországMerzkatonákat küldUkrajnaFriedrich Merz

A hidegháború vége óta egymást követő német kormányok elhanyagolták a hadsereget, ám az orosz agresszió és az Egyesült Államok európai szerepvállalásának csökkenése arra kényszerítette Berlint, hogy újraépítse a Bundeswehrt. Rekordösszegű védelmi költségvetésről döntöttek, és a közvélemény-kutatások szerint a németek többsége helyesli a haderő megerősítését, írja a The New York Times.

Berlin
Friedrich Merz német kancellár és Boris Pistorius német védelmi miniszter (Fotó: AFP/Tobias Schwarz)

Ennek ellenére a katonai pálya továbbra sem vonzó: a toborzóirodák üresek, a Boris Pistorius vezette védelmi minisztérium pedig már egy „enyhített sorkötelezettség” visszaállításán dolgozik. Az új terv szerint a 18 éves férfiaknak kérdőívet kellene kitölteniük, amely alapján a hadsereg megpróbálná önkéntes szolgálatra rávenni a legalkalmasabbnak tartottakat – végső esetben pedig sorozás következne.

Német katonák Ukrajnában?

A mostani vita azonban jóval kényesebb: elképzelhető, hogy német katonák is részt vennének egy európai békefenntartó erőben Ukrajnában. Merz jelezte, hogy nyitott erre a lehetőségre, amit több európai vezető is támogat. Sokan azonban aggályosnak tartják az ötletet.

Johann Wadephul külügyminiszter például arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen küldetés „túlterhelné” a Bundeswehrt, amely már most is csapatokat állomásoztat Litvániában az orosz fenyegetés miatt. 

Michael Kretschmer, Szászország tartományi vezetője pedig úgy fogalmazott: a német hadseregnek „nincsenek meg a szükséges erőforrásai” Ukrajna biztonságának garantálásához.

Az AfD reakciója: nem!

A bizonytalanságot a német belpolitikában az ellenzéki AfD is kihasználja. A párt X-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta:

Merz nem zárja ki, hogy német katonákat küldjön Ukrajnába. Ez nem békefenntartás, hanem állandó eszkaláció Oroszország ellen. Világos üzenetünk van: nem küldünk katonákat Ukrajnába!

Amerika kimaradna, Európára hárulna a teher

Miközben Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy minden biztonsági garancia részese legyen – amit Kijev elfogadhatatlannak tart –, Ukrajna inkább európai és amerikai védelmet szeretne. Washington azonban egyértelműen jelezte: amerikai csapatok nem vesznek részt egy jövőbeni misszióban.

„Az európaiaknak kell majd viselniük a teher oroszlánrészét, hiszen ez az ő kontinensük, az ő biztonságuk” – fogalmazott J. D. Vance amerikai alelnök.

US Vice President JD Vance (C) speaks as US President Donald Trump and US Attorney General Pam Bondi (R) looks on after Trump signed an executive order that aims to end cashless bail, in the Oval Office of the White House in Washington, DC on August 25, 2025. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke (Fotó: AFP/Mandel Ngan)

Merz víziója: erősebb Németország, önállóbb Európa

A kérdés tehát nyitott, de a vita már most jelzi: Németország a korábbiaknál jóval nagyobb szerepre készül Európa biztonságában. Nico Lange biztonságpolitikai szakértő szerint mindez beleillik Merz stratégiájába:

Merz tudatosan mondja, politikai logika alapján, hogy ha ilyesmi történik, Németország természetesen részt fog venni.



 


 

 

