Óriási botrány: európai katonák indulhatnak Ukrajnába

A hidegháború vége óta egymást követő német kormányok elhanyagolták a hadsereget, ám az orosz agresszió és az Egyesült Államok európai szerepvállalásának csökkenése arra kényszerítette Berlint, hogy újraépítse a Bundeswehrt. Rekordösszegű védelmi költségvetésről döntöttek, és a közvélemény-kutatások szerint a németek többsége helyesli a haderő megerősítését, írja a The New York Times.
Ennek ellenére a katonai pálya továbbra sem vonzó: a toborzóirodák üresek, a Boris Pistorius vezette védelmi minisztérium pedig már egy „enyhített sorkötelezettség” visszaállításán dolgozik. Az új terv szerint a 18 éves férfiaknak kérdőívet kellene kitölteniük, amely alapján a hadsereg megpróbálná önkéntes szolgálatra rávenni a legalkalmasabbnak tartottakat – végső esetben pedig sorozás következne.
A mostani vita azonban jóval kényesebb: elképzelhető, hogy német katonák is részt vennének egy európai békefenntartó erőben Ukrajnában. Merz jelezte, hogy nyitott erre a lehetőségre, amit több európai vezető is támogat. Sokan azonban aggályosnak tartják az ötletet.
Johann Wadephul külügyminiszter például arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen küldetés „túlterhelné” a Bundeswehrt, amely már most is csapatokat állomásoztat Litvániában az orosz fenyegetés miatt.
Michael Kretschmer, Szászország tartományi vezetője pedig úgy fogalmazott: a német hadseregnek „nincsenek meg a szükséges erőforrásai” Ukrajna biztonságának garantálásához.
A bizonytalanságot a német belpolitikában az ellenzéki AfD is kihasználja. A párt X-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta:
Merz nem zárja ki, hogy német katonákat küldjön Ukrajnába. Ez nem békefenntartás, hanem állandó eszkaláció Oroszország ellen. Világos üzenetünk van: nem küldünk katonákat Ukrajnába!
Miközben Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy minden biztonsági garancia részese legyen – amit Kijev elfogadhatatlannak tart –, Ukrajna inkább európai és amerikai védelmet szeretne. Washington azonban egyértelműen jelezte: amerikai csapatok nem vesznek részt egy jövőbeni misszióban.
„Az európaiaknak kell majd viselniük a teher oroszlánrészét, hiszen ez az ő kontinensük, az ő biztonságuk” – fogalmazott J. D. Vance amerikai alelnök.
A kérdés tehát nyitott, de a vita már most jelzi: Németország a korábbiaknál jóval nagyobb szerepre készül Európa biztonságában. Nico Lange biztonságpolitikai szakértő szerint mindez beleillik Merz stratégiájába:
Merz tudatosan mondja, politikai logika alapján, hogy ha ilyesmi történik, Németország természetesen részt fog venni.