Durva betegség tombol Ukrajnában, főként gyerekeket támad

Az ukrán egészségügyi minisztérium helyettes vezetője, Ihor Kuzin közölte: jelenleg a kanyaró jelenti az ország első számú egészségügyi fenyegetését. Mint mondta, a megbetegedések többsége – mintegy 900 eset – gyermekeknél fordult elő – írja a ZN,UA.

Képünk illusztráció. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy nemcsak Ukrajnában, hanem az Európai Unióban és világszerte is emelkednek a megbetegedési adatok

Fotó: JULIO CESAR AGUILAR / AFP

Kuzin hangsúlyozta, hogy védőoltás hiányában tízből kilenc gyermek biztosan elkapja a kanyarót. A helyzet különösen aggasztó Kijev, Odessza és Ivano-Frankivszk megyékben, ahol az átoltottság a legalacsonyabb.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy nemcsak Ukrajnában, hanem az Európai Unióban és világszerte is emelkednek a megbetegedési adatok. A kanyaró az egyik legfertőzőbb ismert betegség, különösen gyorsan terjed zárt közösségekben, például iskolákban vagy óvodákban.

A WHO ajánlása szerint a járványok elkerüléséhez legalább 95 százalékos átoltottság szükséges, Ukrajnában azonban ennek kevesebb mint a fele valósult meg.

A kanyaró (angolul measles) az egyik legfertőzőbb vírusos betegség, amely főként gyermekeket érint, de a felnőttek körében is komoly kockázatot jelenthet. A kórokozó cseppfertőzéssel terjed, vagyis köhögés, tüsszentés vagy akár beszéd útján is könnyen átadható. A lappangási idő általában 10–14 nap, ezalatt a beteg tünetmentes, de a fertőzést már továbbadhatja.

A betegség jellegzetes tünetei közé tartozik a magas láz, a köhögés, az orrfolyás, a kötőhártya-gyulladás, majd néhány nappal később a vöröses kiütések, amelyek először az arcon jelennek meg, és onnan terjednek tovább a test többi részére. A kanyaró nem pusztán kellemetlen gyermekkori betegség: súlyos szövődményeket okozhat, például tüdőgyulladást, agyvelőgyulladást vagy akár halált is.

A kanyaró ellen védőoltással lehet a leghatékonyabban védekezni. Az úgynevezett MMR-vakcina (mumpsz, kanyaró, rubeola elleni kombinált oltás) biztosít hosszú távú immunitást.

A közegészségügyi szakemberek világszerte arra figyelmeztetnek, hogy a kanyaró nem múlt el, és csak a megfelelő oltási fegyelem képes megakadályozni újabb járványok kialakulását.

Mint arról korábban beszámoltunk, a közelmúltban több tanulmány készült Ukrajna egészségügyi és járványhelyzetéről. A közegészségügyi szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a gyorsan terjedő, antibiotikumokra nem reagáló baktériumok aggasztó mértékben vannak jelen Ukrajna területén, ahol intenzíven jelen van a HIV-vírus, és az ország egyre több régiójában kiskorúakat, gyerekeket is érint az AIDS betegség.