Nincs áttörés, de mindkét fél eredményesnek minősítette a tárgyalást

Betiltották az izraeli filmet

A Torontói Filmfesztivál keretében idén bemutattak volna egy kanadai filmet is, amely a Hamász októberi mészárlásáról készült. A filmet azonban betiltották, a hivatalos közleményében pedig a mészárlásról készült felvételek szerzői jogai miatt aggódnak a szervezők.
HamászTorontóIzrael

Egy kanadai rendező filmet készített a Hamász októberi mészárlásáról. Ezt a tervek szerint be is mutatták volna a Torontói Filmfesztiválon, azonban később végül betiltották a szervezők – írja a Brussels Signal

Torontóban betiltották a filmet
Torontóban betiltották a filmet 
Fotó: MERT ALPER DERVIS / ANADOLU

A dokumentumfilm a Hamász támadása közben, a terroristák által készített felvételeket is használta. Ez azonban a szervezők szerint könnyen lehet, hogy a terrorszervezet szellemi tulajdona. Habár egyébként eddig a felvételeket már többször, több helyen is probléma nélkül levetítették. 

A film készítői egyébként több kompromisszumba is beleegyeztek, így a film címének megváltoztatásába. Tették ezt az esetleges fenyegetések és incidensek elkerülése érdekében. 

A fesztivál szervezői azonban most lényegében azt kérték, hogy a film készítői igazolják azoknak a felvételeknek a tulajdonjogát, amelyek azt mutatják be, hogy 1200 nőt és gyermeket gyilkolnak meg a terroristák

A film rendezője Barry Avrich hangsúlyozta, hogy borzasztóan szomorú az eset kapcsán. Mi nem aktivisták vagyunk, hanem történetmesélők – fogalmazott a művész. 

 

