Betiltották az izraeli filmet

Egy kanadai rendező filmet készített a Hamász októberi mészárlásáról. Ezt a tervek szerint be is mutatták volna a Torontói Filmfesztiválon, azonban később végül betiltották a szervezők – írja a Brussels Signal.

Torontóban betiltották a filmet

Fotó: MERT ALPER DERVIS / ANADOLU

A dokumentumfilm a Hamász támadása közben, a terroristák által készített felvételeket is használta. Ez azonban a szervezők szerint könnyen lehet, hogy a terrorszervezet szellemi tulajdona. Habár egyébként eddig a felvételeket már többször, több helyen is probléma nélkül levetítették.

A film készítői egyébként több kompromisszumba is beleegyeztek, így a film címének megváltoztatásába. Tették ezt az esetleges fenyegetések és incidensek elkerülése érdekében.

A fesztivál szervezői azonban most lényegében azt kérték, hogy a film készítői igazolják azoknak a felvételeknek a tulajdonjogát, amelyek azt mutatják be, hogy 1200 nőt és gyermeket gyilkolnak meg a terroristák.

A film rendezője Barry Avrich hangsúlyozta, hogy borzasztóan szomorú az eset kapcsán. Mi nem aktivisták vagyunk, hanem történetmesélők – fogalmazott a művész.