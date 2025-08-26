A Politico is elismeri, Brüsszel tehetetlen

Az Európai Unió lényegében tehetetlen szemlélővé vált az elmúlt időszakban. A Politico cikke szerint habár eddig sem működtek a szankciók, Brüsszel továbbra sem adja fel eddigi politikáját, azonban eredményre nem érdemes számítani.

Brüsszel nem engedi el a szankciós politikát

Az Európai Unió egyetlen reménye jelenleg, hogy a Fehér Ház fokozza majd a másodlagos szankciókat. Ez annak köszönhető, hogy a kontinens már korábban deklarálta, hogy leválik az orosz energiahordozókról, ezzel pedig utolsó ütőkártyáját is elveszítette. A most készülő 19. szankciós csomag kapcsán a lapnak több forrás is arról beszélt: várhatóan nem fog új elemet tartalmazni.

Enélkül azonban kicsi rá az esély, hogy Brüsszel eléri a célját.

Moszkva számára a legfájdalmasabb következményekkel az járna, ha másodlagos szankciókat vezetnének be – olyan vállalatokra vagy országokra, amelyek üzleti kapcsolatban állnak Oroszországgal –, de ezek csak akkor lesznek hatásosak, ha az Egyesült Államok felől érkeznek.

Többen is fejtegették az elmúlt időben, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök alaszkai találkozója mögötti is az a fenyegetés állt amit korábban Trump tett az orosz olajimportban érintett országok kapcsán. Ez az akkori tervek szerint Indiát érintette volna.

A következő drámai lépés azonban az lenne, hogy hasonló szankciókkal megpróbálják megfojtani az Oroszország és Kína közötti létfontosságú kereskedelmet.

A következő két hétben kiderül, merre fog menni a dolgok. És jobb, ha nagyon boldog leszek

– fogalmazott az amerikai elnök a jövőbeni lehetséges szankciók kapcsán.

Brüsszel még mindig nem érti

A források szerint a mostani tervek az orosz árnyékflottát érintenék leginkább, azonban Oroszországnak eddig még mindig sikerült kikerülnie a hasonló szankciókat, így kár lenne azt feltételezni, hogy ez most nem így lesz. A hírek szerint azonban a brüsszeli testület fontolgat egy másfajta szankciót is, ami már régóta lóg a levegőben, ez pedig a a schengeni övezetben való korlátozás.

Több európai vezető szerint is sérülne Oroszország szabotázs képessége, ha a diplomáciai személyek mozgását korlátoznák a blokkon belül.

Eközben azonban Ukrajna saját kezébe vette a „szankcionálást” és sorban támadja az energetikai infrastruktúrákat Oroszországon belül. Ilyen támadásoknak esett áldozatul már sokadik alkalommal az Barátság kőolajvezeték ami hazánk energiabiztonságát veszélyezteti. Ennek kapcsán azonban nem meglepő módon nem akartak nyilatkozni az EU-s tisztviselők.