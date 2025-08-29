Dobjon el mindent! Von der Leyen eddigi legőrültebb ötletét vázolta fel

Brüsszel jelenleg azt teszteli, mennyire hajlandók a tagállami fővárosok kockázatosabb befektetésekbe helyezni ezeket az összegeket, amelyek nagyobb nyereséget hozhatnának Ukrajnának, miközben növelnék a nyomást Oroszországra, amely továbbra sem hajlandó leállítani a harcokat.

Brüsszel azt méri fel, mennyire nyitottak a tagállamok a kockázatosabb befektetésekre (Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP)

A terv támogatói szerint ez egyben lehetőséget adna arra is, hogy a vagyont lefoglalják és Ukrajnának adják át, mintegy büntetésként azért, mert Oroszország nem hajlandó kifizetni a háború utáni jóvátételt.

Előrelépünk az orosz befagyasztott vagyonok ügyében, hogy hozzájáruljunk Ukrajna védelméhez és újjáépítéséhez

– jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, eddigi leghatározottabb nyilatkozatában a témáról.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy ez a lehetőség nem jelenti a vagyonok azonnali elkobzását, amit az uniós országok többsége pénzügyi és jogi aggályokra hivatkozva ellenzi.

A tárgyalások szombaton zárulnak, amikor az EU 27 külügyminisztere először vitatja meg ezt a kérdést egy informális találkozón Koppenhágában, Dániában.

A minisztereknek a vita során meg kell vizsgálniuk „az orosz befagyasztott állami vagyonból származó bevételek felhasználásának további lehetőségeit”.

Mivel Ukrajna 2026-ra várhatóan 8 milliárd eurós költségvetési hiánnyal szembesül, az uniós országok új megoldásokat keresnek arra, hogyan tudják tovább finanszírozni a háború sújtotta országot – a szűkös nemzeti költségvetések és az EU-szintű adósságkibocsátás hiánya mellett

– írja a Politico.

A gazdasági nehézségek ellenére Európára egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy cselekedjen, különösen az Egyesült Államok ukrajnai visszavonulása és Donald Trump elnök sikertelen béketárgyalási kísérletei után.

Halljuk, hogy egyre nehezebb pénzt találni – akár a nemzeti költségvetésekből, akár az EU kasszájából

– mondta Kerli Veski, az észt külügyminisztérium jogi és konzuli ügyekért felelős államtitkára.

De ezek az eszközök rendelkezésünkre állnak, így jogos a kérdés: miért nem használjuk őket?

A lefoglaláspártiak tábora

Az Oroszországgal szomszédos balti államok és több más ország régóta szorgalmazza, hogy az EU a befagyasztott orosz vagyonokat teljes egészében lefoglalja.