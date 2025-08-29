Dobjon el mindent! Von der Leyen eddigi legőrültebb ötletét vázolta fel

Brüsszel jelenleg azt teszteli, mennyire hajlandók a tagállami fővárosok kockázatosabb befektetésekbe helyezni ezeket az összegeket, amelyek nagyobb nyereséget hozhatnának Ukrajnának, miközben növelnék a nyomást Oroszországra, amely továbbra sem hajlandó leállítani a harcokat.
A terv támogatói szerint ez egyben lehetőséget adna arra is, hogy a vagyont lefoglalják és Ukrajnának adják át, mintegy büntetésként azért, mert Oroszország nem hajlandó kifizetni a háború utáni jóvátételt.
Előrelépünk az orosz befagyasztott vagyonok ügyében, hogy hozzájáruljunk Ukrajna védelméhez és újjáépítéséhez
– jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, eddigi leghatározottabb nyilatkozatában a témáról.
Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy ez a lehetőség nem jelenti a vagyonok azonnali elkobzását, amit az uniós országok többsége pénzügyi és jogi aggályokra hivatkozva ellenzi.
A tárgyalások szombaton zárulnak, amikor az EU 27 külügyminisztere először vitatja meg ezt a kérdést egy informális találkozón Koppenhágában, Dániában.
A minisztereknek a vita során meg kell vizsgálniuk „az orosz befagyasztott állami vagyonból származó bevételek felhasználásának további lehetőségeit”.
Mivel Ukrajna 2026-ra várhatóan 8 milliárd eurós költségvetési hiánnyal szembesül, az uniós országok új megoldásokat keresnek arra, hogyan tudják tovább finanszírozni a háború sújtotta országot – a szűkös nemzeti költségvetések és az EU-szintű adósságkibocsátás hiánya mellett
– írja a Politico.
A gazdasági nehézségek ellenére Európára egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy cselekedjen, különösen az Egyesült Államok ukrajnai visszavonulása és Donald Trump elnök sikertelen béketárgyalási kísérletei után.
Halljuk, hogy egyre nehezebb pénzt találni – akár a nemzeti költségvetésekből, akár az EU kasszájából
– mondta Kerli Veski, az észt külügyminisztérium jogi és konzuli ügyekért felelős államtitkára.
De ezek az eszközök rendelkezésünkre állnak, így jogos a kérdés: miért nem használjuk őket?
A lefoglaláspártiak tábora
Az Oroszországgal szomszédos balti államok és több más ország régóta szorgalmazza, hogy az EU a befagyasztott orosz vagyonokat teljes egészében lefoglalja.
Ez a lehetőség azonban továbbra is ellenállásba ütközik a nyugat-európai országok részéről, köztük Németország, Olaszország és Belgium részéről. Belgium különösen érintett, mivel ott van az Euroclear székhelye – az a pénzintézet, amely az orosz eszközök nagy részét kezeli, és így jelentős jogi és pénzügyi kockázatoknak van kitéve.
Kompromisszumként a G7-országok 2024-ben abban állapodtak meg, hogy az eszközök befektetéséből származó, összesen 45 milliárd eurós nyereséget Ukrajnának juttatják, miközben magukat az eszközöket érintetlenül hagyják.
Mindeközben az EU 18 milliárd eurós hitelkeretének teljes kifizetése az év végéig esedékes, ami sürgeti a feleket, hogy rövid időn belül új bevételi forrásokat találjanak.
Megoldásként a Bizottság jogászai azt vizsgálják, hogy az eszközöket egy „speciális célú eszközbe” helyezzék át, amelyet számos EU-tagállam és potenciálisan külföldi országok támogatnak.
