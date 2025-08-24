Hírlevél

A vasárnapot sem úsztuk meg baleset nélkül az M1-esen

Alekszandar Vucsics

Von der Leyen nem bír leállni – kiderült Brüsszel titkos terve!

Oroszország szerbiai nagykövete szerint az Európai Unió Alekszandar Vucsics szerb elnök leváltására törekszik. Vucsics helyett a háborúpárti erők egy olyan vezetőt szeretnénk látni, aki jobban alárendeli magát Brüsszel akaratának.
Az orosz nagykövet szerint Európa gyenge vezetőt szeretne Szerbia élén Alekszandar Vucsics helyett. Alekszandr Bocan-Harcsenko, Oroszország szerbiai nagykövete arról beszélt az orosz sajtónak, hogy az Európai Unió olyan politikust látna szívesen Szerbia elnöki székében, aki teljes mértékben alárendeli magát Brüsszelnek.

Brüsszel eltávolítaná Vucsics elnököt a hatalomból (Fotó: AFP)
Valójában az a szándék, hogy Vucsicsot leváltsák, és helyette olyan vezetőt állítsanak, aki hasonló azokhoz az emberekhez, akik formálisan hatalmon vannak más országokban, de teljesen alárendelik magukat az Európai Uniónak

 – nyilatkozta a nagykövet.

Brüsszel azt szereti, ha úgy táncolnak, ahogyan ő fütyül

Bocan-Harcsenko hangsúlyozta, hogy a régió számos országában a formálisan független vezetők valójában Brüsszel akaratát hajtják végre.

 Gyakran olyan emberek kerülnek ezekre a pozíciókra, akik saját hazájukban kevéssé ismertek, és könnyen befolyásolhatók külső erők által.

A diplomata megjegyzései a közelmúltbeli szerbiai események fényében különösen érdekesek. Több szerb városban feszült volt a helyzet, tömegtüntetések zajlottak, ahol a résztvevők elégedetlenségüknek adtak hangot, és tűzijátékokat dobáltak kormányzati épületekre. Az agresszió egyre nagyobb méreteket öltött.

Vucsics elnök erre reagálva kijelentette: 

A következő napokban a kormány határozott intézkedéseket fog hozni a helyzet stabilizálása és a rend helyreállítása érdekében, felhasználva minden rendelkezésre álló eszközt a törvényesség és a biztonság biztosítására az országban.

Szerbia több városában egyébként tömegek gyűltek össze, hogy a blokádok ellen tiltakozzanak. 70 ezer ember gyűlt össze Szerbia-szerte, incidensek nélkül, írta meg a vajdasági Pannon RTV.

A szerb elnök azt hangsúlyozta, hogy ezek a békére hívó összejövetelek a legjobbak. Aláhúzta, Vajdaságban, Újvidéken kívül, mindenhol voltak megmozdulások, jövő szombatra pedig újabb felvonulásokat jelentettek be a szervezők legalább 100 településen.

Az országnak békére, biztonságra és stabilitásra van szüksége – tette hozzá.

Mint arról az Origo korábban beszámolt, Szerbia hajthatatlan, nem vezet be a balkáni ország büntetőintézkedéseket Moszkva ellen. 

 

