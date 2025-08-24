Az orosz nagykövet szerint Európa gyenge vezetőt szeretne Szerbia élén Alekszandar Vucsics helyett. Alekszandr Bocan-Harcsenko, Oroszország szerbiai nagykövete arról beszélt az orosz sajtónak, hogy az Európai Unió olyan politikust látna szívesen Szerbia elnöki székében, aki teljes mértékben alárendeli magát Brüsszelnek.
Valójában az a szándék, hogy Vucsicsot leváltsák, és helyette olyan vezetőt állítsanak, aki hasonló azokhoz az emberekhez, akik formálisan hatalmon vannak más országokban, de teljesen alárendelik magukat az Európai Uniónak
– nyilatkozta a nagykövet.
Bocan-Harcsenko hangsúlyozta, hogy a régió számos országában a formálisan független vezetők valójában Brüsszel akaratát hajtják végre.
Gyakran olyan emberek kerülnek ezekre a pozíciókra, akik saját hazájukban kevéssé ismertek, és könnyen befolyásolhatók külső erők által.
A diplomata megjegyzései a közelmúltbeli szerbiai események fényében különösen érdekesek. Több szerb városban feszült volt a helyzet, tömegtüntetések zajlottak, ahol a résztvevők elégedetlenségüknek adtak hangot, és tűzijátékokat dobáltak kormányzati épületekre. Az agresszió egyre nagyobb méreteket öltött.
Vucsics elnök erre reagálva kijelentette:
A következő napokban a kormány határozott intézkedéseket fog hozni a helyzet stabilizálása és a rend helyreállítása érdekében, felhasználva minden rendelkezésre álló eszközt a törvényesség és a biztonság biztosítására az országban.
Szerbia több városában egyébként tömegek gyűltek össze, hogy a blokádok ellen tiltakozzanak. 70 ezer ember gyűlt össze Szerbia-szerte, incidensek nélkül, írta meg a vajdasági Pannon RTV.
A szerb elnök azt hangsúlyozta, hogy ezek a békére hívó összejövetelek a legjobbak. Aláhúzta, Vajdaságban, Újvidéken kívül, mindenhol voltak megmozdulások, jövő szombatra pedig újabb felvonulásokat jelentettek be a szervezők legalább 100 településen.
Az országnak békére, biztonságra és stabilitásra van szüksége – tette hozzá.
Mint arról az Origo korábban beszámolt, Szerbia hajthatatlan, nem vezet be a balkáni ország büntetőintézkedéseket Moszkva ellen.