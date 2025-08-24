Az orosz nagykövet szerint Európa gyenge vezetőt szeretne Szerbia élén Alekszandar Vucsics helyett. Alekszandr Bocan-Harcsenko, Oroszország szerbiai nagykövete arról beszélt az orosz sajtónak, hogy az Európai Unió olyan politikust látna szívesen Szerbia elnöki székében, aki teljes mértékben alárendeli magát Brüsszelnek.

Brüsszel eltávolítaná Vucsics elnököt a hatalomból (Fotó: AFP)

Valójában az a szándék, hogy Vucsicsot leváltsák, és helyette olyan vezetőt állítsanak, aki hasonló azokhoz az emberekhez, akik formálisan hatalmon vannak más országokban, de teljesen alárendelik magukat az Európai Uniónak

– nyilatkozta a nagykövet.

Brüsszel azt szereti, ha úgy táncolnak, ahogyan ő fütyül

Bocan-Harcsenko hangsúlyozta, hogy a régió számos országában a formálisan független vezetők valójában Brüsszel akaratát hajtják végre.

Gyakran olyan emberek kerülnek ezekre a pozíciókra, akik saját hazájukban kevéssé ismertek, és könnyen befolyásolhatók külső erők által.

A diplomata megjegyzései a közelmúltbeli szerbiai események fényében különösen érdekesek. Több szerb városban feszült volt a helyzet, tömegtüntetések zajlottak, ahol a résztvevők elégedetlenségüknek adtak hangot, és tűzijátékokat dobáltak kormányzati épületekre. Az agresszió egyre nagyobb méreteket öltött.

Vucsics elnök erre reagálva kijelentette:

A következő napokban a kormány határozott intézkedéseket fog hozni a helyzet stabilizálása és a rend helyreállítása érdekében, felhasználva minden rendelkezésre álló eszközt a törvényesség és a biztonság biztosítására az országban.

Szerbia több városában egyébként tömegek gyűltek össze, hogy a blokádok ellen tiltakozzanak. 70 ezer ember gyűlt össze Szerbia-szerte, incidensek nélkül, írta meg a vajdasági Pannon RTV.

A szerb elnök azt hangsúlyozta, hogy ezek a békére hívó összejövetelek a legjobbak. Aláhúzta, Vajdaságban, Újvidéken kívül, mindenhol voltak megmozdulások, jövő szombatra pedig újabb felvonulásokat jelentettek be a szervezők legalább 100 településen.

2️⃣ SERBIAN CITIES SEE PRO-GOVERNMENT PROTESTS AGAINST OPPOSITION BLOCKADES



Citizens of Serbia gathered on Saturday evening for peaceful demonstrations in 75 cities across the country to protest against the blocking of institutions and infrastructure by students and opposition… pic.twitter.com/X8lddKHDyY — Sputnik (@SputnikInt) August 23, 2025

Az országnak békére, biztonságra és stabilitásra van szüksége – tette hozzá.

Mint arról az Origo korábban beszámolt, Szerbia hajthatatlan, nem vezet be a balkáni ország büntetőintézkedéseket Moszkva ellen.