Rendkívüli

A vasárnapot sem úsztuk meg baleset nélkül az M1-esen

Dömötör Csaba

Dermesztő kijelentés a belga főügyésztől, azonnali beavatkozást követel

A belga fővárosban a közbiztonság drámai helyzete már nem csak hírekben létezik: a lövöldözések sorozata komoly aggodalmat kelt. Az illetékesek sürgős beavatkozást sürgetnek, miközben az EU továbbra is a migrációs program végrehajtására koncentrál. Brüsszel belvárosa már nem biztonságos.
Dömötör CsabaBrüsszelno-go zóna

Dömötör Csaba a Fidesz Európai Parlament képviselője új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán arról, a nyugati városokban egykor tréfaként kezelték a kormány „no-go zóna” kampányát, de a helyzet mára komolyra fordult. Brüsszelben elszabadult az erőszak, drasztikusan emelkedett a fegyveres támadások száma.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője új bejegyzést osztott meg a Brüsszeli helyzetről
Fotó: Katona Tibor / MTI

Brüsszel már nem biztonságos

Maga a belga főügyész jelenti ki, hogy

az az igazság, hogy ma bárkit, aki Brüsszelben sétál az utcán, eltalálhat egy eltévedt golyó.

Az elmúlt hónapban a belga fővárosban több mint 20 lövöldözés történt, ezek 7 ember életét követelték. A támadások nem a külvárosban, hanem a belvároshoz közeli területeken zajlottak. Eközben az Európai Parlamentben működő nagykoalíció, amely Tiszának is helyet ad, továbbra is az idei év kiemelt céljaként a Migrációs Paktum végrehajtását tűzte ki – ami a gyakorlatban kötelező szétosztást jelent. 

A jövő évi választásnak az is tétje, hogy legalább mi határainkon kívül tudjuk-e tartani ezt az őrületet

– írta a képviselő közösségi oldalán.

 

