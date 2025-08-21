Hírlevél

Oroszország

Robert C. Castel Európa háromféle kapitulációjáról – videó

1 órája
Robert C. Castel szerint Európa háromféle kapitulációra kényszerült az orosz–ukrán háború következtében. A Nyugatnak le kellett mondania idealista fogalomrendszeréről, az európai kivételesség illúziójáról, valamint a pacifizmus látszatáról. Az Origonak adott gyorselemzésében a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője arról beszélt, hogyan erőltette rá Oroszország a világra saját szemléletét a háború értelmezésére.
Robert C. Castel szerint az orosz–ukrán háború során Európa háromféle módon kényszerült lemondani eddigi nézeteiről és az orosz–ukrán konfliktus rávilágított, hogy Európa kénytelen feladni korábbi illúzióit. Három területen is kapitulált: az idealizmus, a kivételesség és a pacifizmus kérdésében. A változások pedig hosszútávú hatással lehetnek Európa biztonságpolitikájára is.  

Az Origonak készített gyorselemzésében a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ szakértője elmagyarázta, miként kényszerítette Oroszország a világot saját háborús értelmezésére. Castel kiemelte, hogy a Nyugat és Oroszország hosszú ideig teljesen eltérő logikával közelített a konfliktushoz. Míg az orosz vezetés realistán, történelmi és stratégiai szempontok alapján szemlélte a háborút, a nyugati álláspont elsősorban az agresszió és az értékek megsértésére fókuszált. 

Miért nem sikerült mindez idáig lezárni az orosz-ukrán háborút?

A Nyugat és Oroszország két teljesen különböző fogalomrendszerben beszéltek, gondolkodta a háborúval kapcsolatban, és ez gyakorlatilag a süketek párbeszéde volt

– mondta az elemző. A washingtoni találkozó és Trump érkezése újraértelmezte a korábbi diskurzust és a Nyugat is egyre inkább a realista, gyakorlati problémamegoldás nyelvét kezdte beszélni. Ez volt az első európai kapituláció: az idealista felfogás feladása.

Oroszországnak sikerült rákényszerítenie a nyugatra a saját koordinátarendszerét, a saját fogalomrendszerét a háborúval kapcsolatban

– emelte ki. A második kapituláció az európai kivételességhez kapcsolódik. Castel szerint Európa eddig abban hitt, hogy más szabályok vonatkoznak rá, mint a világ többi részére. Zelenszkij öltönyben jelent meg a Fehér Házban, ami szimbolikus jele volt annak, hogy a kontinens elismeri: a háborúban nincs kivételezettség. A politikai szimbólumok, mint a ruházat, most azt mutatják, hogy Ukrajna és Európa elfogadja a realista, egyenlő feltételek szerinti tárgyalásokat.

A harmadik kapituláció Európa pacifizmusát érinti. Bár a kontinens a háború elkerülését hangsúlyozta, valójában sok ország továbbra is aktív szerepet vállal katonai konfliktusokban, vagy gyarmati érdekeket véd. Az orosz–ukrán háború csupán felerősítette ezt a látszatot, és rávilágított arra, hogy a pacifizmus illúziója sosem volt teljesen valós.

Castel szerint ez a három kapitulációs lépés elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy Európa pragmatikusan, realista szemlélettel közelítsen az orosz–ukrán konfliktus megoldásához.

 

 

