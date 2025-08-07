Robert C. Castel: Vajon valóban közeledik a tűzszünet, vagy csak színház zajlik Moszkvában?

Robert C. Castel a Putyin–Witkoff találkozó legfontosabb tanulságait elemzi: valódi esély van-e a tűzszünetre, vagy csak kommunikációs porhintés zajlik a világ közvéleményének megnyugtatására? Bár a felek konstruktívnak és hasznosnak nevezték a megbeszélést, Castel szerint a diplomáciai folyamatot egyelőre nem kísérik valódi lépések. Castel szerint komoly ellentmondások, logikai bukfencek és politikai színjáték is felsejlik a háttérben. A videóban szó esik a hamarosan életbe lépő amerikai szankciókról, azok valódi céljáról, Kína és India lehetséges megszorításairól, az orosz árnyékflottáról, valamint arról is, miért nem biztos, hogy egy „barátságos tárgyalás” valódi áttörést jelent a háború befejezése felé.

Robert C. Castel Putyin–Witkoff-találkozó hátteréről és valódi jelentőségéről beszélt

Fotó: Csudai Sándor

Castel a tőle megszokott stílusban kritikus szemmel vizsgálja az eseményeket, és arra figyelmeztet: a diplomáciai látványtárgyalások és a politikai kommunikáció mögött könnyen lehet, hogy nincs valódi előrelépés.