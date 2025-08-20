Hírlevél

Brüsszel

Az EU cenzúrája miatt aggódnak az Egyesült Államokban

Az amerikai politikában ismét központi téma lett a szólásszabadság védelme. Három republikánus képviselő szerint az Európai Unió új szabályozásai valójában cenzúraként működnek, és közvetlenül hatnak az Egyesült Államokban zajló politikai vitákra is.
Az Egyesült Államok három republikánus kongresszusi képviselője, Jim Jordan, Scott Fitzgerald és Kevin Kiley élesen bírálta az Európai Unió digitális törvényeit, amelyek szerintük a cenzúra legújabb formáját jelentik. Úgy vélik, hogy a brüsszeli szabályozások nemcsak Európában érvényesülnek, hanem a globális platformokon keresztül közvetlenül az amerikai közéletet is befolyásolják.

Brüsszel digitális szabályai globális cenzúrát eredményezhetnek.
Fotó: AFP

A cenzúra globális hatásai

A képviselők szerint a Biden-adminisztráció korábbi próbálkozásai után most külső nyomással kell szembenézniük: az uniós cenzúratörvényekkel. Mivel a nagy közösségi platformok – köztük a Facebook, az Instagram és az X – egységes szabályok alapján moderálják a tartalmakat, minden európai előírás automatikusan érvénybe lép az Egyesült Államokban is. 

Ezáltal Brüsszel gyakorlatilag meghatározza, milyen tartalmak jelenhetnek meg az amerikai felhasználók számára.

A politikusok különösen aggasztónak nevezték Thierry Breton uniós biztos esetét, amikor figyelmeztette Elon Muskot, hogy ne tegye közzé Donald Trump interjúját az X platformon, mert annak átgyűrűző hatásai lehetnek Európában. A képviselők ezt veszélyes precedensnek nevezték, amely szerintük az amerikai demokrácia elleni közvetlen támadás.

Amerikai cégek fizetik meg a cenzúrát

A republikánusok kifogásolták azt is, hogy az uniós büntetéseket a világcégek teljes forgalmához kötik, így végső soron az amerikai vállalatok és fogyasztók állják a brüsszeli szabályozás költségeit. 

Ez szerintük nemcsak igazságtalan, hanem a szólásszabadság alapelveit is veszélyezteti.

Jordan, Fitzgerald és Kiley a kongresszus igazságügyi bizottságának tagjaiként korábban már vizsgálták a Biden-adminisztráció befolyását a közösségi médiára. Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója például elismerte, hogy a Fehér Ház hónapokon keresztül gyakorolt nyomást bizonyos tartalmak törlésére. 

Félrevezető és hibás döntés volt

– mondta Zuckerberg egy podcastban. A képviselők hangsúlyozták: vizsgálatukat folytatják, mert a probléma túlmutat az európai szabályozáson. Mint mondták, Donald Trump elnök és J. D .Vance alelnök is prioritásként kezeli az európai cenzúra veszélyét, és minden lépést megtesznek a szólásszabadság védelmében.

 

