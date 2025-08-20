Az EU cenzúrája miatt aggódnak az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok három republikánus kongresszusi képviselője, Jim Jordan, Scott Fitzgerald és Kevin Kiley élesen bírálta az Európai Unió digitális törvényeit, amelyek szerintük a cenzúra legújabb formáját jelentik. Úgy vélik, hogy a brüsszeli szabályozások nemcsak Európában érvényesülnek, hanem a globális platformokon keresztül közvetlenül az amerikai közéletet is befolyásolják.

Brüsszel digitális szabályai globális cenzúrát eredményezhetnek.

Fotó: AFP

A cenzúra globális hatásai

A képviselők szerint a Biden-adminisztráció korábbi próbálkozásai után most külső nyomással kell szembenézniük: az uniós cenzúratörvényekkel. Mivel a nagy közösségi platformok – köztük a Facebook, az Instagram és az X – egységes szabályok alapján moderálják a tartalmakat, minden európai előírás automatikusan érvénybe lép az Egyesült Államokban is.

Ezáltal Brüsszel gyakorlatilag meghatározza, milyen tartalmak jelenhetnek meg az amerikai felhasználók számára.

A politikusok különösen aggasztónak nevezték Thierry Breton uniós biztos esetét, amikor figyelmeztette Elon Muskot, hogy ne tegye közzé Donald Trump interjúját az X platformon, mert annak átgyűrűző hatásai lehetnek Európában. A képviselők ezt veszélyes precedensnek nevezték, amely szerintük az amerikai demokrácia elleni közvetlen támadás.

Amerikai cégek fizetik meg a cenzúrát

A republikánusok kifogásolták azt is, hogy az uniós büntetéseket a világcégek teljes forgalmához kötik, így végső soron az amerikai vállalatok és fogyasztók állják a brüsszeli szabályozás költségeit.

Ez szerintük nemcsak igazságtalan, hanem a szólásszabadság alapelveit is veszélyezteti.

Jordan, Fitzgerald és Kiley a kongresszus igazságügyi bizottságának tagjaiként korábban már vizsgálták a Biden-adminisztráció befolyását a közösségi médiára. Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója például elismerte, hogy a Fehér Ház hónapokon keresztül gyakorolt nyomást bizonyos tartalmak törlésére.

Félrevezető és hibás döntés volt

– mondta Zuckerberg egy podcastban. A képviselők hangsúlyozták: vizsgálatukat folytatják, mert a probléma túlmutat az európai szabályozáson. Mint mondták, Donald Trump elnök és J. D .Vance alelnök is prioritásként kezeli az európai cenzúra veszélyét, és minden lépést megtesznek a szólásszabadság védelmében.