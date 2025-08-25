Hírlevél

Megkezdődött: felsorakozott a nyugati haderő Oroszország szomszédjában

Rekordméretű csúcstalálkozóra készülnek Tiencsinben – Putyin is részt vesz rajta

A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) történetének legnagyobb szabású csúcstalálkozóját rendezik meg augusztus 31. és szeptember 1. között a kínai Tiencsinben – jelentette ki Csiang Hanhui, Kína oroszországi nagykövete.
A nagykövet szerint a tanácskozáson több mint húsz állam- és kormányfő vesz részt, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint tíz nemzetközi szervezet vezetője is, írja a RIA Novosztyi.

Csiang Hanhui, Kína oroszországi nagykövete (Forrás: Interfax)

Ez lesz a legnagyobb csúcstalálkozó a szervezet megalapítása óta. Ez is azt mutatja, hogy a tagállamok közös elvárásokkal tekintenek a mélyebb együttműködés felé, és ez a nemzetközi közösség figyelmét is jelentősen felkelti

– fogalmazott a diplomata.

A Sanghaji Együttműködési Szervezetet 2001-ben alapították. Tagjai: India, Irán, Kazahsztán, Kína, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Pakisztán és Üzbegisztán. 2024 júliusában, a kazahsztáni csúcson Belarusszia is teljes jogú taggá vált.

A szervezet munkájában emellett több ország is részt vesz különböző státuszban: megfigyelők Afganisztán és Mongólia, míg párbeszédpartnerek többek között Azerbajdzsán, Örményország, Nepál, Törökország, az Egyesült Arab Emírségek és Srí Lanka.

(250725) -- ZHENGZHOU, July 25, 2025 (Xinhua) -- Fu Hua, president of Xinhua News Agency, delivers a speech at the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Media and Think Tank Summit in Zhengzhou, capital of central China's Henan Province, July 25, 2025. The Shanghai Cooperation Organization (SCO) Media and Think Tank Summit held its plenary session in Zhengzhou on Friday. Themed "Upholding the Shanghai Spirit to Build a More Beautiful Home," the event gathered more than 400 representatives of nearly 200 media outlets, think tanks and government agencies from SCO member states, observer states and dialogue partners, as well as international and regional organizations. (Xinhua/Huang Jingwen) (Photo by Huang Jingwen / Xinhua via AFP)
A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján Csengcsouban, Közép-Kína Henan tartományának fővárosában, 2025. július 25-én
(Fotó: Xinhua/Huang Jingwen)

Putyin négynapos kínai látogatásra érkezik

A Kreml közlése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a hét közepén négynapos hivatalos látogatásra utazik Kínába, amelynek egyik legfontosabb állomása a SCO csúcstalálkozón való részvétel lesz.

A szervezet bővülése, valamint a nemzetközi érdeklődés nagysága miatt a tiencsini csúcstalálkozót sokan a SCO jövőjét meghatározó eseménynek tekintik, amely új lendületet adhat az eurázsiai térség országai közötti politikai és gazdasági együttműködésnek.


 

 

