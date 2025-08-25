Rekordméretű csúcstalálkozóra készülnek Tiencsinben – Putyin is részt vesz rajta

A nagykövet szerint a tanácskozáson több mint húsz állam- és kormányfő vesz részt, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint tíz nemzetközi szervezet vezetője is, írja a RIA Novosztyi.

Csiang Hanhui, Kína oroszországi nagykövete (Forrás: Interfax)

Ez lesz a legnagyobb csúcstalálkozó a szervezet megalapítása óta. Ez is azt mutatja, hogy a tagállamok közös elvárásokkal tekintenek a mélyebb együttműködés felé, és ez a nemzetközi közösség figyelmét is jelentősen felkelti

– fogalmazott a diplomata.

A Sanghaji Együttműködési Szervezetet 2001-ben alapították. Tagjai: India, Irán, Kazahsztán, Kína, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Pakisztán és Üzbegisztán. 2024 júliusában, a kazahsztáni csúcson Belarusszia is teljes jogú taggá vált.

A szervezet munkájában emellett több ország is részt vesz különböző státuszban: megfigyelők Afganisztán és Mongólia, míg párbeszédpartnerek többek között Azerbajdzsán, Örményország, Nepál, Törökország, az Egyesült Arab Emírségek és Srí Lanka.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján Csengcsouban, Közép-Kína Henan tartományának fővárosában, 2025. július 25-én

(Fotó: Xinhua/Huang Jingwen)

Putyin négynapos kínai látogatásra érkezik

A Kreml közlése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a hét közepén négynapos hivatalos látogatásra utazik Kínába, amelynek egyik legfontosabb állomása a SCO csúcstalálkozón való részvétel lesz.

A szervezet bővülése, valamint a nemzetközi érdeklődés nagysága miatt a tiencsini csúcstalálkozót sokan a SCO jövőjét meghatározó eseménynek tekintik, amely új lendületet adhat az eurázsiai térség országai közötti politikai és gazdasági együttműködésnek.



