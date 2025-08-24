Hétfőn is lesz egy diplomáciai csúcs, ismét Washingtonon a világ szeme

Miközben Dél-Korea vezetője találkozik Trump amerikai elnökkel, Kína egyre nagyobb szerepet játszik a folyamatban. Erről ír a The New York Times.

Washington egyre nagyobb figyelmet fordít Pekingre, ami megterheli a Dél-Korea és az Egyesült Államok közötti évtizedes szövetséget, jegyzik meg a lapban. Ezt megelőzően I Dzsemjong vasárnap fejezte be kétnapos japán látogatását, ahol találkozott a Japán-Korea Parlamenti Unió tagjaival is. A dél-koreai elnök tokiói útja jelezte, mekkora jelentőséget tulajdonít a háromoldalú együttműködésnek az USA-val és Japánnal.

A dél-koreai elnök (balra) és a japán miniszterelnök közös sajtótájékoztatót tartanak (Fotó: AFP)

Az Isiba Sigeru japán miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokon a két vezető ígéretet tett arra, hogy „partnerként" kezelik egymást. I Dzsemjong „optimális partnernek" nevezte Japánt, ami Szöulban széles körben úgy értelmeztek, mint szándékos jelzést Washington felé, hogy Szöul és Tokió közeledik egymáshoz.

Dél-Korea vezetője történelmi lépést tett

A két vezető egyetértett abban, hogy Korea és Japán ne érzékeny kérdések miatt legyen megosztott, hanem úgy viselkedjenek, mint szomszédok, akik ugyanazt az udvart osztják meg

– közölte a dél-koreai elnöki hivatal a találkozó után.

I Dzsemjong döntése, hogy Japánba látogat az USA előtt, az első ilyen eset volt a diplomáciai kapcsolatok 1965-ös normalizálása óta. Ez a szimbolikus lépés a vezető sürgetését jelzi a Tokióval való kapcsolatok helyreállítására, amit ő „pragmatikus, nemzeti érdekeket előtérbe helyező diplomáciának" nevez.

Washington számára a szorosabb szöuli-tokiói kapcsolatok stabilizáló erőt jelentenének, mivel mindkét ország növekvő kereskedelmi súrlódásokkal néz szembe az USA-val és egy változékony regionális biztonsági környezettel.

A koreai-japán kapcsolatok erősítése természetesen megerősíti a Korea-USA és a háromoldalú együttműködést is. Ez az a pozitív kör, amit I Dzsemjong elnök hangsúlyozni akar a Trump elnökkel való találkozóján

– nyilatkozta egy szöuli diplomata.

Az I Dzsemjong-Trump tárgyalásokon várhatóan a múlt havi vámegyezmény részleteiről, valamint érzékeny kérdésekről, köztük a Koreában állomásozó amerikai csapatok jövőbeli helyzetéről is szó esik majd. A dél-korai vezetőre külpolitikai próbatétel vár, mivel a Trump-adminisztráció igyekszik újraértékelni a Dél-Koreával való szövetségét, ami magasabb koreai védelmi kiadásokkal és az amerikai erők átcsoportosításával járhat Kínával szemben.