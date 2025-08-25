Visszavonta kegyetlen döntését a legfelsőbb bíróság

Visszavonta az indiai legfelsőbb bíróság azt a nagy port kavart döntését, amely elrendelte, hogy Delhi területén minden kóbor kutyát befogjanak és menhelyekre szállítsanak – számol be róla a The Independent brit napilap. Az új döntést állatvédő csoportok, politikusok és állampolgárok felháborodása előzte meg, akik szerint a rendelet embertelen és kivitelezhetetlen lett volna.

Delhi szinte minden negyedében a városkép részei a közösség által etetett kóbor kutyák (Illusztráció, forrás: Pixabay)

A bíróság eredetileg elrendelte, hogy a fővárosi régióban élő, becslések szerint mintegy egymillió kóbor kutyát nyolc héten belül távolítsák el az utcákról. A rendeletet a kutyaharapások és a veszettségi esetek növekvő száma, valamint egy állítólag veszettségben elhunyt gyermek halála miatti médiafelháborodás váltotta ki.

Ugyanakkor Delhiben alig húsz menhely és sterilizációs központ működik, amelyek többsége csak néhány tucat állat befogadására alkalmas. A lap újságírója meglátogatta az egyik nagyobb létesítményt, ahol beteg és traumatizált állatokat látott, sokukon nyílt sebekkel.

Aktivisták szerint a fő problémát a további menhelyek építése sem oldaná meg, hiszen a kutyák tartós fogságban tartása óriási szenvedést okozna, hozzájárulna a betegségek terjedéséhez, és végső soron az utcai populáció létszámának csökkentésében sem segítene.

A bíróság a heves vita és a komoly társadalmi nyomás hatására a múlt héten pénteken hirtelen felülvizsgálta korábbi döntését, és kimondta, hogy a kutyákat be kell fogni, sterilizálni és beoltani, majd vissza kell engedni ugyanazokra az utcákra, ahol addig éltek – nagyrészt a jelenlegi bevált gyakorlatnak megfelelően.

Az új döntésben azonban akad egy rendelkezés, ami homályos megfogalmazása miatt aggasztja az állatvédőket. Eszerint az „agresszívnek” vagy potenciálisan veszettnek tartott kutyákat nem szabad szabadon engedni, ez pedig az aktivisták szerint visszaélésekre adhat alkalmat.

Maneka Gandhi volt szövetségi miniszter, India egyik legismertebb állatvédője óvatosan üdvözölte a módosított rendeletet, „tudományos döntésnek” nevezve azt. A dolog szépséghibája, hogy Indiában korábban már született hasonló rendelkezés törvényi szinten, ezt azonban a helyi hatóságok – többek között Delhi városi vállalata, az MCD – hanyag hozzáállása és a forráshiány miatt nem hajtották végre.

A sterilizálás és az oltás az egyetlen fenntartható módja a veszettség és a kutyaharapások csökkentésének. India kisebb szomszédja, Bhután 2009-ben kezdődött és 2023-ban befejeződött tizennégy éves kampány után szinte teljes sterilizálást és oltást ért el a kóbor kutyák körében. Az állatvédők azzal érvelnek, hogy India, nagyobb állatorvosi infrastruktúrájával, ugyanezt megtehetné, ha a programot megfelelően hajtanák végre.

Súlyosbítja a problémát a korrupció megjelenése. Egyes MCD által finanszírozott sterilizációs központokat nyugdíj előtt tisztviselők vezetnek, akik jövedelemforrásnak tekintik őket – hívta fel a figyelmet egy delhi állatvédő, Ambika Shukla. Szerinte a megoldás az, ha a programot inkább elkötelezett állatvédő csoportokra bízzák.