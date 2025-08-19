Rendőrök segítették a kényszersorozókat – videó

Újabb felvétel került fel a közösségi oldalakra az ukrajnai kényszersorozásokról tanúskodva. Ezúttal Odesszában próbálta meg több járókelő is megakadályozni, hogy egy férfit a frontra hurcoljanak fényes nappal az utcáról elrabolva.

Rendőrök is besegítettek a kényszersorozásba

Forrás: képernyőfelvétel (X)

Hiába lépett fel a kényszersorozókkal szemben több nő és férfi is, a toborzók túlerőben voltak, és

rendőrök is besegítettek a TCK-soknak.

While Zelensky is meeting with Donald Trump, thugs from TCC continue their crimes in Odesa



TCC monsters in cooperation with Ukrainian "democratic" police captured another victim. In every normal country police is associated with defenders of the law, but in Ukraine policemen… pic.twitter.com/TC1My1oFQS — MaksimKrivonosBattalionOfficial (@MKBattalionOf) August 18, 2025

Ahogy arról az Origo is rendszeresen beszámolt, Ukrajnában már mindennnapossá váltak a bruális, erőszakos kényszersorozások. Nemrég beszámoltunk egy olyan esetről is, amikor legalább egy tucat ember próbálta megakadályozni, hogy a sorozók betuszkoljanak egy férfit egy kisbuszba.