Rendőrök segítették a kényszersorozókat – videó

Újabb felvétel került fel a közösségi oldalakra az ukrajnai kényszersorozásokról tanúskodva. Ezúttal Odesszában próbálta meg több járókelő is megakadályozni, hogy egy férfit a frontra hurcoljanak fényes nappal az utcáról elrabolva.
Hiába lépett fel a kényszersorozókkal szemben több nő és férfi is, a toborzók túlerőben voltak, és
rendőrök is besegítettek a TCK-soknak.
Ahogy arról az Origo is rendszeresen beszámolt, Ukrajnában már mindennnapossá váltak a bruális, erőszakos kényszersorozások. Nemrég beszámoltunk egy olyan esetről is, amikor legalább egy tucat ember próbálta megakadályozni, hogy a sorozók betuszkoljanak egy férfit egy kisbuszba.