kényszersorozás

Rendőrök segítették a kényszersorozókat – videó

Odesszában is rendszeresek a brutális kényszersorozások. Hiába próbálta több járókelő is megakadályozni, hogy egy férfit a frontra hurcoljanak, ezúttal rendőrök is besegítettek a toborzóknak.
kényszersorozásorosz-ukrán háborúUkrajna

Újabb felvétel került fel a közösségi oldalakra az ukrajnai kényszersorozásokról tanúskodva. Ezúttal Odesszában próbálta meg több járókelő is megakadályozni, hogy egy férfit a frontra hurcoljanak fényes nappal az utcáról elrabolva. 

Rendőrök is besegítettek a kényszersorozásba
Forrás: képernyőfelvétel (X)

Hiába lépett fel a kényszersorozókkal szemben több nő és férfi is, a toborzók túlerőben voltak, és

rendőrök is besegítettek a TCK-soknak. 

Ahogy arról az Origo is rendszeresen beszámolt, Ukrajnában már mindennnapossá váltak a bruális, erőszakos kényszersorozások. Nemrég beszámoltunk egy olyan esetről is, amikor legalább egy tucat ember próbálta megakadályozni, hogy a sorozók betuszkoljanak egy férfit egy kisbuszba. 

 

