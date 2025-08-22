Nagyon dühös vagyok! - Donald Trump reagált Orbán Viktor levelére

Donald Trump amerikai elnök elégedetlenségének és dühének adott hangot, miután a magyar miniszterelnök levélben tájékoztatta a Barátság kőolajvezeték elleni támadásról. Orbán Viktor Donald Trump számára írt levelében hangsúlyozta: Magyarország árammal és benzinnel támogatja Ukrajnát, ők viszont a mi energiaellátásunkat veszélyeztetik – írja a Politico.

Donald Trumpnak nem tetszett Ukrajna húzása

Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az amerikai elnök nagyon dühös lett a hír hallatán. A levélre válaszul azt írta: Viktor – nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok emiatt. Az amerikai elnök egyúttal remek barátjának nevezte Orbánt.

A magyar miniszterelnök közvetlenül Trump elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai találkozója előtt írt arról az amerikai elnöknek, hogy Ukrajna dróntámadásokat hajtott végre az orosz területen található olajvezeték ellen, amely hazánkat is kiszolgálja. Nem sokkal a levél után azonban újabb csapást mértek az ukránok a vezetékre.

Magyarország és Szlovákia is felszólította Brüsszelt, hogy avatkozzon be Ukrajna vezeték elleni csapásának az ügyében, pénteken küldött levelükben pedig a két ország figyelmeztetett: az ellátás öt napra is szünetelhet.