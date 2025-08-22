Hírlevél

Rendkívüli

Nagyon dühös vagyok! - Donald Trump reagált Orbán Viktor levelére

Donald Trump

Nagyon dühös vagyok! - Donald Trump reagált Orbán Viktor levelére

17 perce
Az amerikai elnök válaszolt a magyar miniszterelnök levelére. Orbán Viktor levelében beszámolt róla Donald Trumpnak, hogy habár hazánk elektromos árammal és benzinnel is támogatja Ukrajnát, az ország mégis csapást mért a Barátság kőolajvezetékre.
Donald TrumpOrbán ViktorUkrajna

Donald Trump amerikai elnök elégedetlenségének és dühének adott hangot, miután a magyar miniszterelnök levélben tájékoztatta a Barátság kőolajvezeték elleni támadásról. Orbán Viktor Donald Trump számára írt levelében hangsúlyozta: Magyarország árammal és benzinnel támogatja Ukrajnát, ők viszont a mi energiaellátásunkat veszélyeztetik – írja a Politico

Donald Trumpnak nem tetszett Ukrajna húzása
Donald Trumpnak nem tetszett Ukrajna húzása 
Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az amerikai elnök nagyon dühös lett a hír hallatán. A levélre válaszul azt írta: Viktor – nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok emiatt. Az amerikai elnök egyúttal remek barátjának nevezte Orbánt. 

A magyar miniszterelnök közvetlenül Trump elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai találkozója előtt írt arról az amerikai elnöknek, hogy Ukrajna dróntámadásokat hajtott végre az orosz területen található olajvezeték ellen, amely hazánkat is kiszolgálja. Nem sokkal a levél után azonban újabb csapást mértek az ukránok a vezetékre. 

Magyarország és Szlovákia is felszólította Brüsszelt, hogy avatkozzon be Ukrajna vezeték elleni csapásának az ügyében, pénteken küldött levelükben pedig a két ország figyelmeztetett: az ellátás öt napra is szünetelhet.

 

