Rendkívüli

Fejjel lefelé landoltak az árokban, a tűzoltóknak kellett kiszedni őket a roncsból

Lindsey Graham

Donald Trump és Reagan között vontak párhuzamot

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy republikánus szenátor elismerően méltatta az amerikai elnök béketeremtő szerepét. Donald Trump sok kritikával nézett szembe az orosz elnökkel tervezett találkozó miatt, azonban Lindsey Graham szerint Ronald Reagan ugyan ezt tette hajdanán.
Lindsey GrahamDonald TrumpVlagyimir Putyin

Lindsey Graham republikánus szenátor Ronald Reagant emlegette az amerikai elnök és Vlagyimir Putyin találkozója kapcsán. A politikus szerint ugyanis Reagant is sokan kritizálták, ahogy most kritizálják Donald Trumpot is. 

A szenátor védelmébe vette Donald Trumpot
Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hírről a 24 TV is beszámolt, amiben felidézték, hogy annak idején Ronald Reagant is sokan kritizálták, amikor úgy döntött, találkozik Mihail Gorbacsovval, a Szovjetunió vezetőjével. Ennek ellenére a találkozó létrejött. 

Graham egyúttal azt is kiemelte, szerinte ha Putyin elfogadhatatlan feltételeket támaszt, biztos benne, hogy Trump elsétál, ahogy tette ezt Reagan.

A Republikánus Párt képviselője egyúttal sok sikert kívánt Trumpnak a „brutális háború befejezésére irányuló erőfeszítéseiben”.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozik

Az amerikai és az orosz elnök jövő héten, pénteken találkoznak Alaszkában. Ennek kapcsán maga Donald Trump is megerősítette, hogy valóban van egy tervezet az asztalon, ami jelentős földcserékkel járna Ukrajna és Oroszország számára, azonban részleteket egyelőre még nem lehet tudni. A nem hivatalos hírek szerint a tervezet szerint a két ország határai a jelenlegi frontvonalak mentén lennének kialakítva, így Ukrajna biztosan területek feladására készülhet. 

 

