Donald Trump és Reagan között vontak párhuzamot

Lindsey Graham republikánus szenátor Ronald Reagant emlegette az amerikai elnök és Vlagyimir Putyin találkozója kapcsán. A politikus szerint ugyanis Reagant is sokan kritizálták, ahogy most kritizálják Donald Trumpot is.

A szenátor védelmébe vette Donald Trumpot

Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hírről a 24 TV is beszámolt, amiben felidézték, hogy annak idején Ronald Reagant is sokan kritizálták, amikor úgy döntött, találkozik Mihail Gorbacsovval, a Szovjetunió vezetőjével. Ennek ellenére a találkozó létrejött.

To those who criticize President Trump for being willing to meet with Putin to end the bloodbath in Ukraine – remember Reagan met with Gorbachev to try to end the Cold War.



I’m confident President Trump will walk away – like Reagan – if Putin insists on a bad deal.



Good… https://t.co/b2tAG3foCp — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 8, 2025

Graham egyúttal azt is kiemelte, szerinte ha Putyin elfogadhatatlan feltételeket támaszt, biztos benne, hogy Trump elsétál, ahogy tette ezt Reagan.

A Republikánus Párt képviselője egyúttal sok sikert kívánt Trumpnak a „brutális háború befejezésére irányuló erőfeszítéseiben”.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozik

Az amerikai és az orosz elnök jövő héten, pénteken találkoznak Alaszkában. Ennek kapcsán maga Donald Trump is megerősítette, hogy valóban van egy tervezet az asztalon, ami jelentős földcserékkel járna Ukrajna és Oroszország számára, azonban részleteket egyelőre még nem lehet tudni. A nem hivatalos hírek szerint a tervezet szerint a két ország határai a jelenlegi frontvonalak mentén lennének kialakítva, így Ukrajna biztosan területek feladására készülhet.