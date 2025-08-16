Hírlevél

Trump

Donald Trump szerint jobb a béke

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Vlagyimir Putyin békét szeretne. Donald Trump szerint az orosz elnök erre jobban hajlik, mint egy tűzszüneti megállapodásra.
TrumpalaszkaPutyin

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem támogatta a tűzszünetet Donald Trump amerikai elnökkel folytatott alaszkai tárgyalásai során. Ehelyett állítólag egy „átfogó megállapodást” ajánlott fel a háború lezárására – írja a Liga.

Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök 
Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az információk szerint Trump ezt Volodimir Zelenszkij elnökkel és más európai vezetőkkel folytatott beszélgetése során jelentette be az alaszkai tárgyalások után.

Trump állítólag a telefonhívás során azt is mondta, hogy „egy gyors békemegállapodás jobb, mint a tűzszünet”.

Augusztus 16-án Trump beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, miután Alaszkában megbeszélést folytatott Putyinnal. A hívás után az ukrán vezető kijelentette, hogy Ukrajna támogatja az amerikai elnök háromoldalú találkozóra vonatkozó javaslatát.

 

