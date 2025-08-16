Donald Trump szerint jobb a béke

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem támogatta a tűzszünetet Donald Trump amerikai elnökkel folytatott alaszkai tárgyalásai során. Ehelyett állítólag egy „átfogó megállapodást” ajánlott fel a háború lezárására – írja a Liga.
Az információk szerint Trump ezt Volodimir Zelenszkij elnökkel és más európai vezetőkkel folytatott beszélgetése során jelentette be az alaszkai tárgyalások után.
Trump állítólag a telefonhívás során azt is mondta, hogy „egy gyors békemegállapodás jobb, mint a tűzszünet”.
Augusztus 16-án Trump beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, miután Alaszkában megbeszélést folytatott Putyinnal. A hívás után az ukrán vezető kijelentette, hogy Ukrajna támogatja az amerikai elnök háromoldalú találkozóra vonatkozó javaslatát.