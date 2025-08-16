Donald Trump szerint jobb a béke

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem támogatta a tűzszünetet Donald Trump amerikai elnökkel folytatott alaszkai tárgyalásai során. Ehelyett állítólag egy „átfogó megállapodást” ajánlott fel a háború lezárására – írja a Liga.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az információk szerint Trump ezt Volodimir Zelenszkij elnökkel és más európai vezetőkkel folytatott beszélgetése során jelentette be az alaszkai tárgyalások után.

Trump állítólag a telefonhívás során azt is mondta, hogy „egy gyors békemegállapodás jobb, mint a tűzszünet”.

🚨President Trump told Zelensky and NATO leaders that Putin doesn't want a ceasefire and prefers a comprehensive agreement to end the war. According to a source on the call Trump said: "I think a fast peace deal is better than a ceasefire" — Barak Ravid (@BarakRavid) August 16, 2025

Augusztus 16-án Trump beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, miután Alaszkában megbeszélést folytatott Putyinnal. A hívás után az ukrán vezető kijelentette, hogy Ukrajna támogatja az amerikai elnök háromoldalú találkozóra vonatkozó javaslatát.