Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Zelenszkij

Donald Trump találkozót szervez, erre várt a világ

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy asztalhoz ültetné Vlagyimir Putyint és Volodimir Zelenszkijt. Sajtóinformációk szerint Donald Trump akár már jövő hét péntekre is megszervezheti a találkozót.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ZelenszkijTrumpPutyin

Donald Trump a tervek szerint hétfőn találkozik majd az ukrán elnökkel Washingtonban, ott feltehetőleg megbeszélik a felek a részleteket – írja az Axios. Vlagyimir Putyin orosz elnök egyébként nyilvánosan nem kötelezte el magát egy ilyen találkozóra.

Donald trump tolmácsolta Putyin követeléseit
Donald trump tolmácsolta Putyin követeléseit
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Az alaszkai találkozó után Donald Trump és különmegbízottja, Steve Witkoff tájékoztatta Zelenszkijt, valamint az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, Finnország, a NATO és az Európai Bizottság vezetőit Putyin álláspontjáról.

Kiszivárgott információk szerint Putyin azt akarja elérni, hogy Ukrajna engedjen át kettőt az Oroszország által igényelt négy régióból (Donyeck és Luhanszk), valamint fagyassza be a frontvonalat Herszonban és Zaporizzsjában. 

Putyin egyúttal azt is kérte az Egyesült Államoktól, hogy ismerje el Oroszország szuverenitását Ukrajna azon részei felett, amelyeket egy békemegállapodás keretében kapna meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!