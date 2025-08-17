Donald Trump találkozót szervez, erre várt a világ

Donald Trump a tervek szerint hétfőn találkozik majd az ukrán elnökkel Washingtonban, ott feltehetőleg megbeszélik a felek a részleteket – írja az Axios. Vlagyimir Putyin orosz elnök egyébként nyilvánosan nem kötelezte el magát egy ilyen találkozóra.

Donald trump tolmácsolta Putyin követeléseit

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Az alaszkai találkozó után Donald Trump és különmegbízottja, Steve Witkoff tájékoztatta Zelenszkijt, valamint az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, Finnország, a NATO és az Európai Bizottság vezetőit Putyin álláspontjáról.

Kiszivárgott információk szerint Putyin azt akarja elérni, hogy Ukrajna engedjen át kettőt az Oroszország által igényelt négy régióból (Donyeck és Luhanszk), valamint fagyassza be a frontvonalat Herszonban és Zaporizzsjában.

Putyin egyúttal azt is kérte az Egyesült Államoktól, hogy ismerje el Oroszország szuverenitását Ukrajna azon részei felett, amelyeket egy békemegállapodás keretében kapna meg.