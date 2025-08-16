Donald Trumpnak beszélnie kell Európával

Az amerikai elnöknek lesz miről beszélnie az alaszkai csúcs kapcsán. Egy korábbi brit diplomata szerint ugyanis az orosz elnök nagy nyomást helyezett Donald Trumpra, hogy állítsa le a NATO bővítést – írja a Lenta.

Donald Trump és Valgyimir Putyin nem egyezett meg konkrétumokban

Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trumpot sürgeti Európa

Úgy tűnik, Putyin nagy nyomást gyakorolt a NATO-ra, hogy vegyék le a napirendről a bővítést és Trumpnak ezt meg kell vitatnia Európával és Zelenszkij ukrán elnökkel is

– mondta Ian Proud Nagy Britannia volt moszkvai nagykövete.

Proud egyúttal azt tanácsolta a nyugati országoknak, hogy fogadják el ezt a javaslatot, és állítsák le az ukrajnai harcokat, de ugyanakkor kételkedett abban, hogy beleegyeznének ebbe.

Úgy fogalmazott:

Ha van egy csepp eszük is, elfogadják az ajánlatot, és véget vetnek a háborúnak. Az az érzésem, hogy nem akarják majd.

Donald trump maga egyébként arról beszélt, hogy a Putyinnal folytatott csúcstalálkozó után még nem született megállapodás. Elmondása szerint a felek számos kérdésben egyetértettek, de több pontban, köztük meglehetősen fontosakban sem sikerült megegyezni.