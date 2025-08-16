Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Trump

Donald Trumpnak beszélnie kell Európával

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A két vezető alaszkai találkozása után újabb tanácskozások várhatóak. Egy brit diplomata szerint ugyanis Donald Trumpnak beszélnie kell majd az európai vezetőkkel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TrumpTrump-PutyinalaszkaPutyin

Az amerikai elnöknek lesz miről beszélnie az alaszkai csúcs kapcsán. Egy korábbi brit diplomata szerint ugyanis az orosz elnök nagy nyomást helyezett Donald Trumpra, hogy állítsa le a NATO bővítést – írja a Lenta

Donald Trump és Valgyimir Putyin nem egyezett meg konkrétumokban
Donald Trump és Valgyimir Putyin nem egyezett meg konkrétumokban 
Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trumpot sürgeti Európa

Úgy tűnik, Putyin nagy nyomást gyakorolt a NATO-ra, hogy vegyék le a napirendről a bővítést és Trumpnak ezt meg kell vitatnia Európával és Zelenszkij ukrán elnökkel is 

– mondta Ian Proud Nagy Britannia volt moszkvai nagykövete. 

Proud egyúttal azt tanácsolta a nyugati országoknak, hogy fogadják el ezt a javaslatot, és állítsák le az ukrajnai harcokat, de ugyanakkor kételkedett abban, hogy beleegyeznének ebbe.

Úgy fogalmazott: 

Ha van egy csepp eszük is, elfogadják az ajánlatot, és véget vetnek a háborúnak. Az az érzésem, hogy nem akarják majd.

Donald trump maga egyébként arról beszélt, hogy a Putyinnal folytatott csúcstalálkozó után még nem született megállapodás. Elmondása szerint a felek számos kérdésben egyetértettek, de több pontban, köztük meglehetősen fontosakban sem sikerült megegyezni.

 

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!