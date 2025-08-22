Drón ölt meg öt orosz elit búvárt a Fekete-tengeren

Az ukrán katonai hírszerzés augusztus 22-i jelentése szerint egy haditengerészeti drón elvesztette a kapcsolatot az irányítóközponttal, és sodródni kezdett a Novorosszijszki-öbölben. Az orosz parancsnokság öt elit felderítő búvárt küldött a helyszínre, hogy kiemeljék a drónt – írja a The Kyiv Independent.

Az olcsó, de halálos drónok elterjedése, amelyeket mind az orosz, mind az ukrán erők bevetnek, visszafordíthatatlanul megváltoztatta a háború menetét Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

A HUR közleménye szerint a búvárok az orosz haditengerészet különleges egységéhez tartoztak, amely magas szintű kiképzésben és modern felszerelésben részesül. A drón azonban a művelet közben felrobbant, és mind az öt búvár életét vesztette.

Novorosszijszk kikötője kulcsfontosságúvá vált az orosz fekete-tengeri flotta számára, miután Ukrajna sikeres támadásai miatt Moszkvának jelentős erőit ki kellett vonnia a Krím félszigetről.