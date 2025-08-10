Dróntámadással vágott vissza Ukrajna

Az előzetes adatok szerint egy településen a drónok roncsai megrongálták egy magánház falát – közölte Alekszandr Gusev regionális kormányzó, akit a TASZSZ idézett.

Drónok gyártása Oroszországban - illusztráció

Az elmúlt éjszaka során a szolgálatban lévő légvédelmi egységek körülbelül tíz pilóta nélküli légi járművet észleltek és semmisítettek meg a Voronyezsi régió hét településén. Sérültek nem voltak. Az előzetes adatok szerint egy településen a pilóta nélküli légi járművek roncsai megrongálták egy magánház falát

– áll a közleményben.

Ugyanakkor a légvédelmi egységek szombatról vasárnapra virradó éjszaka hat pilóta nélküli légi járművet észleltek és semmisítettek meg a Tula régióban is. A terület kormányzója közölte, hogy sérülés nem történt és anyagi kár sem keletkezett. Szintén drónokat lőttek le az oroszok Szmolenszk régió felett.