Rejtélyes tárgyak köröznek a német katonai bázisok felett

Amerikai és európai katonai tisztviselők egyre nagyobb aggodalommal figyelik azokat a drónokat, amelyek gyanújuk szerint orosz vagy oroszok által irányított felderítő eszközök lehetnek, és az Egyesült Államok és szövetségesei által a katonai felszerelések szállítására használt útvonalak felett repülnek Kelet-Németországban – számol be róla a The New York Times amerikai napilap.

A katonai szakértők aggódnak a németországi útvonalak felett feltűnő drónok miatt (Illusztráció, forrás: Pixabay)

Az amerikaiak és az európaiak szerint a hírszerzési információk segíthetik az orosz szabotázsakciókat, de az ukrajnai műveleteket is – közölték amerikai és más nyugati tisztviselők.

Olyan eseményeket tulajdonítanak orosz szabotázsnak, mint például raktártüzek Nagy-Britanniában, támadás egy norvégiai gát ellen, a Balti-tenger alatti kábelek elvágására tett kísérlet. Ezek az akciók a nyugatiak szerint azt célozták, hogy aláássák az ukrán háborús erőfeszítések támogatását azáltal, hogy közelebb hozzák Európához az orosz–ukrán háborút.

A szakértők szerint idén jelentősen csökkent az orosz szabotázsakciók száma. Ezt részben az európai hatóságok megerősített biztonsági intézkedéseinek, részben pedig annak tulajdonítják, hogy az orosz–ukrán háború kérdése egyre inkább diplomáciai vonalra terelődik, egyre intenzívebben folynak a tárgyalások.

Az Egyesült Államok kémelhárító szervei tájékoztatást nyújtanak az európai kormányoknak a lehetséges szabotázsakciókról – közölték a megbeszélésekkel kapcsolatban tájékoztatott emberek. Ez magában foglalta a német hírszerző tisztviselőknek szóló figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy robbanóanyagokat vagy gyújtószerkezeteket küldjenek Németországon áthaladó teherszállító repülőgépekre.

A figyelmeztetés három ukrán állampolgár letartóztatásához vezetett Németországban és Svájcban. A berlini szövetségi ügyészség akkor közleményben azt mondta, hogy a terv a kereskedelmi szállítmányok logisztikai infrastruktúrájának károsítására irányuló összeesküvés részének tűnik.

A szerkezeteket ukrajnai helyszínekre címezték, de az üggyel kapcsolatban tájékoztatott emberek szerint nem volt világos, hogy ezek voltak-e a célpontok, vagy a szerkezetek Németországban lévő teherszállító repülőgépeken akartak-e felrobbanni.

Az ilyen és hasonló események fényében az amerikai és európai katonai tisztviselők egyre nagyobb aggodalommal figyelik a németországi drónrepüléseket, amelyek főként a kelet-németországi Türingia államra koncentrálódnak. A német fegyveres erők szóvivője szerint a katonai bázisok közelében lévő drónjáratok jelentős biztonsági kockázatot jelentenek.

A WirtschaftWoche német gazdasági magazin arról számolt be, hogy legalább néhány drónt Iránban gyártottak, és a német hírszerző tisztviselők úgy vélik, hogy legalább néhány repülés a Balti-tengeren lévő hajókról indulhatott.

Az amerikai tisztviselők megerősítették a repüléseket, de azt mondták, hogy nem tudják nyomon követni azok eredetét. Úgy vélik, hogy a drónokat oroszok vagy orosz hírszerző szolgálatoknak dolgozó emberek reptették.

Címlapi képünk illusztráció!