támadás

Drónokkal támadtak az ukránok több megyében is – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Több megyében is robbanásokról számoltak be. A jelentések szerint a drónokkal többek között egy vasútállomást is támadtak az ukránok.
támadásukrajnadrón

Az ukránok az éjszaka folyamán támadást hajtottak végre több orosz régió ellen is. A drónokkal felvette a harcot az orosz légvédelem, több városban is robbanásokról számoltak be –írja a Life.ru.

Drónokkal támadtak az ukránok
Drónokkal támadtak az ukránok 
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU AGENCY

A legtöbb drónt – 16-ot – a Belgorodi terület felett lőtték le. 14 pilóta nélküli repülőgépet a Nyizsnyij Novgorod terület felett. Kilenc drónt semmisítettek meg a Voronyezs terület, hármat a Brjanszki terület felett. Emellett egy-egy drónt fogtak el a Kurszk, Orjol, Kaluga és Szmolenszk területek felett.

Az akció során összesen 46 támadó drónt lőtt le a légvédelem 

A jelentések szerint a támadásnak egy sérültje volt csak. Emellett azonban a lezuhanó törmelékektől kigyulladt egy ruhakereskedés, de a tüzet gyorsan sikerült eloltani. 

 

