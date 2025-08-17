Drónokkal támadtak az ukránok több megyében is – videó

Az ukránok az éjszaka folyamán támadást hajtottak végre több orosz régió ellen is. A drónokkal felvette a harcot az orosz légvédelem, több városban is robbanásokról számoltak be –írja a Life.ru.

Drónokkal támadtak az ukránok

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU AGENCY

A legtöbb drónt – 16-ot – a Belgorodi terület felett lőtték le. 14 pilóta nélküli repülőgépet a Nyizsnyij Novgorod terület felett. Kilenc drónt semmisítettek meg a Voronyezs terület, hármat a Brjanszki terület felett. Emellett egy-egy drónt fogtak el a Kurszk, Orjol, Kaluga és Szmolenszk területek felett.

Az akció során összesen 46 támadó drónt lőtt le a légvédelem

A jelentések szerint a támadásnak egy sérültje volt csak. Emellett azonban a lezuhanó törmelékektől kigyulladt egy ruhakereskedés, de a tüzet gyorsan sikerült eloltani.