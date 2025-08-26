Hírlevél

Rendkívüli

Megfejtették a Bermuda-háromszög rejtélyét

Ukrajna

Drónokkal támadtak az ukránok

35 perce
Olvasási idő: 2 perc
Ezúttal a vasúti infrastruktúra volt a célpont a Krím-félszigeten. Ukrajna a napokban drónokkal támadt több olajlétesítményt és vasúti csomópontot is.
Ukrajnatámadásdrón

Vasúti infrastruktúrát támadtak az ukránok, ezúttal a Krím-félszigeten. A jelentések szerint drónokkal csaptak le az ukránok amelyek közül többet lelőttek az oroszok de találatot szenvedett egy vasútállomás – írja a Kyiv Independent

Ukrajna drónokkal támadt több helyen is
Fotó: JOSE COLON / ANADOLU

Az állomás felől a beszámolók szerint még most is fekete füst száll fel. Az orosz védelmi minisztérium szerint nyolc drónt sikeresen lelőttek, azonban a károkról nem közöltek részleteket. 

Az ukránok sem kívánták kommentálni a támadásról szóló értesüléseket. A háború során a kijevi erők többször is célba vették az orosz katonai létesítményeket és logisztikai eszközöket a Krímben az elmúlt hetekben azonban az ukrán erők fokozták a dróntámadásokat az orosz határ menti vasúti infrastruktúra, valamint az oroszországi olajlétesítmények ellen.

 

