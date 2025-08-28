Lángoló épületek, sűrű füst és robbanások – ilyen felvételeket tett közzé az X közösségi oldalon a Novokujbisevszkben található olajfinomítóról, amelyet dróntámadás ért augusztus 28-ra virradó éjszaka. A beszámolók szerint a több mint 800 kilométerre a frontvonal mögött fekvő létesítményt ukrán drónok vették célba, komoly károkat okozva.

Fotó: X

Dróntámadás miatt állt le a termelés

A Novokujbisevszkben működő olajfinomító a Rosneft nevű állami tulajdonú vállalathoz tartozik, amely Oroszország vezető olajfeldolgozója. A létesítmény termelési kapacitása évi 8,3 millió tonna, azonban a Reuters szerint már augusztus elején le kellett állítani a működést az előző dróntámadások okozta károk miatt. A mostani támadás után újabb felvételek tanúsítják, hogy a létesítményben pusztító tűz keletkezett.

While Russia sends missiles and drones into apartment buildings in Kyiv, Russian oil refineries continue to vanish.



More scenes from Novokuibyshevsk refinery in Russia's Samara region. pic.twitter.com/vLNKnVObPn — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) August 28, 2025

A közzétett fotókon és videókon robbanások, gomolygó füst és hatalmas lángok láthatók. A helyi hatóságok egyelőre nem kommentálták a történteket.

A finomító már augusztus 2-án is célpont volt, amikor ukrán drónok több orosz ipari és katonai létesítményre mértek csapást. Azóta egyre több jelentés érkezik hasonló támadásokról: a Reuters úgy tudja, hogy csak augusztusban tíz oroszországi finomítót ért találat, amelyek az ország finomítói kapacitásának 17 százalékát tették ki, azaz napi 1,1 millió hordót.

‼️‼️🇺🇦✈️🔥 Late at night, #Ukrainian #kamikaze drones carried out a massive strike on the #Novokuibyshevsk oil refinery in #Russia’s Samara region, resulting in a large fire at the site. pic.twitter.com/xeuiVP2riW — Hamdan News (@HamdanWahe57839) August 28, 2025

Ukrajna ritkán kommentálja ezeket a műveleteket hivatalosan, de az ilyen hosszú távú dróncsapások jól illeszkednek a Kijev által folytatott stratégiai célpontokra irányuló hadműveletek sorába.