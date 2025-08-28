Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Azonosították a halálos iskolai lövöldözés tettesét – megrázó részletek derültek ki

Link másolása
Vágólapra másolva!
Lángok csaptak fel az éj leple alatt az oroszországi Samara megyében. A helyi beszámolók szerint dróntámadás érte a Novokujbisevszkben működő Rosneft olajfinomítót, amelynek következtében hatalmas tűz ütött ki az üzem területén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ukrán dróntámadásOroszországolajfinomító

Lángoló épületek, sűrű füst és robbanások – ilyen felvételeket tett közzé az X közösségi oldalon a Novokujbisevszkben található olajfinomítóról, amelyet dróntámadás ért augusztus 28-ra virradó éjszaka. A beszámolók szerint a több mint 800 kilométerre a frontvonal mögött fekvő létesítményt ukrán drónok vették célba, komoly károkat okozva.

Illusztráció: Dróntámadás érte a novokujbisevszki olajfinomítót, hatalmas tűz ütött ki a Rosneft üzemében.
Illusztráció: Dróntámadás érte a novokujbisevszki olajfinomítót, hatalmas tűz ütött ki a Rosneft üzemében
Fotó: X

Dróntámadás miatt állt le a termelés

A Novokujbisevszkben működő olajfinomító a Rosneft nevű állami tulajdonú vállalathoz tartozik, amely Oroszország vezető olajfeldolgozója. A létesítmény termelési kapacitása évi 8,3 millió tonna, azonban a Reuters szerint már augusztus elején le kellett állítani a működést az előző dróntámadások okozta károk miatt. A mostani támadás után újabb felvételek tanúsítják, hogy a létesítményben pusztító tűz keletkezett.

A közzétett fotókon és videókon robbanások, gomolygó füst és hatalmas lángok láthatók. A helyi hatóságok egyelőre nem kommentálták a történteket.

A finomító már augusztus 2-án is célpont volt, amikor ukrán drónok több orosz ipari és katonai létesítményre mértek csapást. Azóta egyre több jelentés érkezik hasonló támadásokról: a Reuters úgy tudja, hogy csak augusztusban tíz oroszországi finomítót ért találat, amelyek az ország finomítói kapacitásának 17 százalékát tették ki, azaz napi 1,1 millió hordót.

Ukrajna ritkán kommentálja ezeket a műveleteket hivatalosan, de az ilyen hosszú távú dróncsapások jól illeszkednek a Kijev által folytatott stratégiai célpontokra irányuló hadműveletek sorába.

 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!