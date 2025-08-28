Lángoló épületek, sűrű füst és robbanások – ilyen felvételeket tett közzé az X közösségi oldalon a Novokujbisevszkben található olajfinomítóról, amelyet dróntámadás ért augusztus 28-ra virradó éjszaka. A beszámolók szerint a több mint 800 kilométerre a frontvonal mögött fekvő létesítményt ukrán drónok vették célba, komoly károkat okozva.
A Novokujbisevszkben működő olajfinomító a Rosneft nevű állami tulajdonú vállalathoz tartozik, amely Oroszország vezető olajfeldolgozója. A létesítmény termelési kapacitása évi 8,3 millió tonna, azonban a Reuters szerint már augusztus elején le kellett állítani a működést az előző dróntámadások okozta károk miatt. A mostani támadás után újabb felvételek tanúsítják, hogy a létesítményben pusztító tűz keletkezett.
A közzétett fotókon és videókon robbanások, gomolygó füst és hatalmas lángok láthatók. A helyi hatóságok egyelőre nem kommentálták a történteket.
A finomító már augusztus 2-án is célpont volt, amikor ukrán drónok több orosz ipari és katonai létesítményre mértek csapást. Azóta egyre több jelentés érkezik hasonló támadásokról: a Reuters úgy tudja, hogy csak augusztusban tíz oroszországi finomítót ért találat, amelyek az ország finomítói kapacitásának 17 százalékát tették ki, azaz napi 1,1 millió hordót.
Ukrajna ritkán kommentálja ezeket a műveleteket hivatalosan, de az ilyen hosszú távú dróncsapások jól illeszkednek a Kijev által folytatott stratégiai célpontokra irányuló hadműveletek sorába.