dróntámadás

Dróntámadás érte a volgográdi olajfinomítót, tűz ütött ki a Lukoil-üzemben

Éjszakai dróntámadás rongálta meg az oroszországi Volgográd egyik olajfinomítóját, olajszivárgást és tüzet okozva – közölte a helyi kormányzó. A létesítmény a Lukoil tulajdonában van, és nem először került ukrán csapások célkeresztjébe.
Újabb ipari létesítmény vált célponttá Oroszországban: augusztus 14-én éjjel dróntámadás ért egy olajfinomítót a volgográdi régióban – jelentette be Andrej Bocsarov, a megye kormányzója – írja a The Kyiv Independent

dróntámadás
Augusztus 10-én az ukrajnai Szumi városát érte dróntámadás
Fotó: FRANCISCO RICHART BARBEIRA / NurPhoto

Éjszakai dróntámadás

A tisztviselő szerint az orosz védelmi minisztérium légvédelmi egységei 

visszavertek egy hatalmas, pilóta nélküli légi járművek által végrehajtott támadást,

azonban a lehulló törmelék a Volgográdi Olajfinomítóban olajszivárgást okozott, majd tűz ütött ki. „A tűzoltók gyorsan megkezdték a lángok megfékezését” – tette hozzá. Az első információk szerint nincsenek áldozatok.

A Kyiv Independent megjegyezte, hogy a bejelentést független forrásból nem tudta megerősíteni. A Lukoil tulajdonában lévő üzemet az orosz–ukrán háború során már többször érte támadás: az orosz média 2025 februárjában és márciusában is beszámolt hasonló esetekről, januárban pedig az ukrán vezérkar is megerősítette a finomító elleni dróntámadást.

Ukrajna rendszeresen hajt végre nagy hatótávolságú dróncsapásokat orosz ipari és katonai létesítmények ellen, köztük olyan olajfinomítókra is, amelyek kulcsszerepet játszanak Moszkva háborús gépezetének finanszírozásában és üzemanyag-ellátásában.

Az utóbbi hetekben több oroszországi olajfinomító is kénytelen volt csökkenteni vagy leállítani termelését a támadások okozta károk miatt. A Bloomberg szerint a Rosznyeft szaratovi létesítménye augusztus 10-én állította le a kitermelést egy dróntámadást követően, míg a rjazanyi finomító felére mérsékelte termelését. A novokuibisevszki finomító augusztus 2-án teljesen felfüggesztette működését – számolt be róla a Reuters.

