Egyeztetett Zelenszkij az EU-csatlakozásról

Újabb bizonyíték látott napvilágot arról, hogy a Brüsszeli vezetés nem kívánja figyelembe venni Magyarország álláspontját Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról tett közzé bejegyzést, hogy Donald Tusk lengyel elnökkel konzultált országa csatlakozásáról.

Zelenszkij és Tsuk egyetértenek

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Az írás azonban csak újabb bizonyíték: az EU Ukrajna gyorsított csatlakozását erőlteti.

Megegyeztünk Donald Tusk lengyel elnökkel, hogy az első tárgyalási csoportot Moldova és Ukrajna számára egyszerre kell megnyitni

– írta az ukrán elnök közösségi oldalán. Ez azonban pont egybevág azokkal az információkkal ami szerint ez EU és Ukrajna szeretné hazánkat megkerülni az uniós csatlakozás kérdésében.

I spoke with Prime Minister of Poland @DonaldTusk. We discussed many issues: our work for peace, joint defense production, support of Ukrainians, and the negotiation process on Ukraine’s EU membership.



I informed about my conversations with President Trump and European… pic.twitter.com/DorcULzbhR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 8, 2025

Brüsszelben ugyanis már megszületett egy terv Magyarország megkerülésére Ukrajna EU-s csatlakozásával kapcsolatban

Zelenszkij és az EU nagy terve

A dán EU-elnökség és az Európai Bizottság egy példa nélküli jogi megoldást dolgozott ki Magyarország teljes kizárására, amely rendszeresen blokkolta Ukrajna csatlakozását. A mechanizmus lényege, hogy párhuzamos tárgyalásokat folytatnak, ahol 26 EU-tagállam tárgyal Ukrajnával, míg Moldova hivatalos elismerést kap. Amikor Moldova megnyitja a tárgyalási klasztereket, a 26 állam nyilatkozatokat adott volna ki, megerősítve, hogy Ukrajna is elvégezte ugyanazt a munkát, és csak Magyarország vétója akadályozza a jogi előrelépést.

A Brüsszeli vezetés pedig mindent megtesz Ukrajna csatlakozásért, ebbe pedig az európai országok eladósítása is beletartozik.

Megjelent ugyanis az új európai védelmi hitelprogram, a SAFE (Security Assistance Facility for Europe), amely akár 150 milliárd eurót is biztosít a védelmi képességek megerősítésére. A hitel pedig kelendő, már több Európai ország is jelezte igényét. Ezen a téren azonban senkinek ne legyenek illúziói, ezen pénzek egy jelentős része az ukrán védelmi képességek növelésére fog elmenni. Mint ismeretes Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég megállapodott Donald Trump elnökkel. A vámtárgyalások legnagyobb vesztese azonban az EU lett, miután a bizottság elnöke ígéretet tett, hogy az európai országok amerikai fegyvereket vásárolnak, amelyeket aztán tovább adnak Ukrajnának.