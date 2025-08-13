Embervadászat zajlik Ungváron – videó

A fokozott ellenőrzés céljáról hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett, de az intézkedés összefügghet az ukrajnai mozgósítási szabályok szigorításával, valamint a katonai szolgálat elkerülésének megakadályozására tett erőfeszítésekkel.

Ungvár, Kárpátalja központja, az ukrán–szlovák–magyar határ közelében fekszik, így stratégiai szempontból is kiemelt helyszín. Az utóbbi hónapokban a nyugati határ menti régiókban több alkalommal hajtottak végre hasonló, hadkötelesekre irányuló razziákat.

A mozgósítási rendszer Ukrajnában

Ukrajnában a hadiállapot idején minden 18–60 éves férfi hadköteles. A tartalékosok és a korábban leszerelt katonák is behívhatók, ha a hadsereg létszámfeltöltése szükségessé válik. A hatóságok a közterületeken, munkahelyeken és most már egyre gyakrabban közúti ellenőrzőpontokon is ellenőrzik a személyi iratokat. Az elmúlt hónapokban több határmenti városban, köztük Munkácson és Beregszászon is hasonló akciókat hajtottak végre.

A kényszertoborzások egyértelműen folytatódnak Ukrajnában, szinte nincs olyan nap, amikor ne kerülnének elő újabb felvételek az ezzel kapcsolatos visszaélésekről.