Műholdfelvételek alapján egy eddig nem nyilvánosságra hozott katonai bázist épített Észak-Korea, amely akár kilenc interkontinentális ballisztikus rakéta állomáshelye lehet. A Washingtonban működő Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) kutatói szerint a Sinpung-dong falunál található létesítmény egyike annak a húsz rejtett telephelynek, amelyek a rezsim titkos rakétahálózatát alkotják.

Észak-Korea titkos rakétabázist épített, amely nukleáris fenyegetést jelenthet az Egyesült Államokra és Kelet-Ázsiára a kutatók szerint.

Fotó: AFP

Észak-Korea rejtett nukleáris kapacitása

A bázist 2014 óta működtetik, azóta folyamatosan fejlesztik. A CSIS jelentése szerint a telepített fegyverek „nukleáris fenyegetést jelentenek Kelet-Ázsiára és az Egyesült Államokra”. A létesítményben nincsenek látható indítópályák, ami arra utal, hogy szilárd hajtóanyaggal működő rakétákat rejthetnek.

Ezeket előre fel lehet tölteni, mozgatható járművekről lehet indítani, és jóval nehezebben lehet őket előzetes csapással megsemmisíteni, mint a folyékony hajtóanyagú változatokat.

A bázis elhelyezkedése sem véletlen: a kínai határ közelsége csökkenti annak esélyét, hogy az Egyesült Államok megelőző támadást indítson, mivel az könnyen magával sodorhatná Pekinget is.

A stockholmi békekutató intézet (SIPRI) becslése szerint Phenjan jelenleg mintegy 50 nukleáris robbanófejjel rendelkezik, és elegendő hasadóanyaga van további 40 előállításához.

Kim Dzsongun fenyegető üzenete

A jelentés nyilvánosságra kerülésével egy időben Kim Dzsongun kijelentette, hogy országa „radikális és gyors változást” fog végrehajtani nukleáris fegyverkezésében. A diktátor az Egyesült Államok és Dél-Korea közös, Ulchi Freedom Shield nevű hadgyakorlatára reagált így, amely hétfőn kezdődött és tizenegy napig tart.

Kim szerint a manőver a legnyilvánvalóbb megnyilvánulása annak, hogy háborút akarnak kirobbantani.

A gyakorlat 21 ezer katonát mozgat meg, közülük 18 ezer dél-koreai. Ez a második nagy hadgyakorlat, amelyet Szöul évente megrendez, idén részben szeptemberre áthelyezett eseményekkel a feszültség mérséklése érdekében.

A Koreai-félsziget helyzetét tovább bonyolítja, hogy Észak-Korea egyre szorosabb kapcsolatot ápol Oroszországgal.

Kim állítólag 11 ezer katonát küldött az ukrajnai frontra, és szakértők attól tartanak, Moszkva fejlett rakéta- és nukleáris technológiával segíthette cserébe a phenjani rezsimet. A múltban Donald Trump elnöksége idején többször is kísérlet történt a viszony rendezésére: Trump háromszor is találkozott Kimmel, ám a tárgyalások 2019-ben összeomlottak. Egyes észak-koreai tisztviselőket ezután letartóztattak, másokat kivégeztek. Trump azonban idén márciusban ismét jelezte nyitottságát:

Fantasztikusan kijövök vele. Nagyon okos ember

– mondta Kimről. Dél-Korea új elnöke, Li Dzse Mjong a feszültség csökkentésére törekszik. Azt ígérte, hogy tiszteletben tartja az északi rezsimet, és „nem kíván ellenséges cselekedetekbe bocsátkozni”. Emellett visszaállítaná a 2018-as katonai megállapodást, amely a határ menti konfliktusok mérséklését célozza.