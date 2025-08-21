Az Északi Áramlat (oroszul: Се́верный пото́к) egy tengeralatti gázvezeték, amely Oroszországot köti össze Németországgal. A Viborgból induló csövek a Balti-tenger alatt érkeznek meg Greifswaldba. A rendszert a Nord Stream AG birtokolta és üzemeltette, amely egy nagyobb vezetékcsalád részeként működött, orosz szárazföldi betáplálási és nyugat-európai vételezési pontokkal. A beruházás ötlete a Gazprom és a finn Neste közös vállalatától indult 1997-ben. A North Transgas Oy néven létrehozott társaság feladata a vezeték tervezése és kiépítése volt. 2001-ben a Gazprom, a Fortum, a Ruhrgas és a Wintershall is bejelentette részvételét a projektben, majd 2005-ben a Gazprom megszerezte az egyedüli tulajdont. Ugyanebben az évben a BASF és az E.ON is csatlakozott, a vállalatot Svájcban, Zugban jegyezték be, és 2006-ban a név Északi Áramlat lett.
2010 áprilisában kezdték lefektetni a csöveket, az első vezeték májusra elkészült, és 2011. november 8-án Angela Merkel, Dmitrij Medvegyev és François Fillon részvételével ünnepélyesen át is adták. Ekkor évente 27,5 milliárd köbméter gáz szállítására volt képes, amely a második cső befejezésével megduplázódott.
Hossza 1222 kilométer, amellyel a világ leghosszabb tengeri vezetéke lett.
A projektet sok kritika érte. Egyes országok attól tartottak, hogy ezzel az EU még inkább függővé válik Oroszországtól, miközben a környezetvédők a tengeri ökoszisztéma sérülékenységére hívták fel a figyelmet. Az orosz–ukrán háború idején ezek a félelmek beigazolódtak: Oroszország visszatartott gázt égetett el, ezzel jelentős környezeti károkat okozva.
Az Északi Áramlat-2 néven ismert bővítés során újabb két párhuzamos csövet helyeztek le, amelyek 2021 szeptemberére készültek el.
2022. szeptember 26-án az Északi Áramlat-1 és az Északi Áramlat-2 vezetékekben visszaesett a nyomás, majdnem nullára, három robbanás miatt, aminek következtében a négyből három vezeték teljesen használhatatlan lett. Másnap megnyitották az új balti vezetéket Lengyelország felé, Dánián keresztül, az Europipe II vezetékből. Az Origon írtunk róla, hogy olasz rendőrök elfogták azt a férfit, aki feltételezések szerint részt vett az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázsban.
Az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása egy ukrán tisztek és üzletemberek által szervezett akció volt – állítják a nyomozásban megszólaló források. A 300 ezer dolláros műveletet egy bérelt jachtról indították, civil búvárok részvételével. Bár Volodimir Zelenszkij elnök később leállítási parancsot adott, a terv mégis végrehajtásra került. A német vizsgálat máig tart, de közvetlen bizonyíték Zelenszkij részvételére nincs – írta meg tavaly a WSJ.
Mindig nevetek, amikor olvasom a médiában a találgatásokat hatalmas titkosszolgálati akciókról, tengeralattjárókról, drónokról és műholdakról
– mondta egy, a tervben részt vevő tiszt.
Az egész egy keményen átivott éjszaka és néhány ember vasakaratából született, akik hajlandók voltak kockáztatni életüket hazájukért.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezdetben jóváhagyta a tervet – egy résztvevő tiszt és három további, az üggyel tisztában lévő személy szerint. Később azonban, amikor a CIA tudomást szerzett róla és kérte a terv lefújását, Zelenszkij leállítási parancsot adott ki. Valerij Zaluzsnij főparancsnok azonban – aki az akciót vezette – ennek ellenére folytatta. A Wall Street Journal négy magas rangú ukrán védelmi és biztonsági tisztségviselővel beszélt, akik részt vettek a tervben vagy közvetlen tudomással bírtak róla. Mindannyian úgy nyilatkoztak, hogy a vezetékek legitim célpontnak számítottak. Az általuk elmondottakat részben alátámasztotta a német rendőrségi vizsgálat, amely bizonyítékokat szerzett e-mailekből, mobil- és műholdas telefonos kommunikációból, valamint ujjlenyomatokból és DNS-mintákból az állítólagos szabotázscsapat tagjaitól. A nyomozás azonban közvetlenül nem kötötte Zelenszkij elnököt a titkos akcióhoz.
Zaluzsnij, aki ma az Egyesült Királyságba akkreditált ukrán nagykövet, üzenetben azt közölte, hogy semmit sem tud ilyen műveletről, és minden ennek ellenkezőjét állító híresztelést „puszta provokációnak” nevezett. Hozzátette: az ukrán fegyveres erők nem kaptak felhatalmazást külföldi műveletekre, így ő sem vehetett részt bennük.
Az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) egyik magas rangú tisztviselője szintén tagadta, hogy kormányának bármi köze lett volna a szabotázshoz, és hangsúlyozta: Zelenszkij különösen
nem hagyott jóvá semmilyen ilyen akciót harmadik országok területén, és nem adott ki erre vonatkozó parancsokat.