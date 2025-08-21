Az Északi Áramlat története: a világ leghosszabb tengeri gázvezetéke, amelyből csak romok maradtak

Az Északi Áramlat (oroszul: Се́верный пото́к) egy tengeralatti gázvezeték, amely Oroszországot köti össze Németországgal. A Viborgból induló csövek a Balti-tenger alatt érkeznek meg Greifswaldba. A rendszert a Nord Stream AG birtokolta és üzemeltette, amely egy nagyobb vezetékcsalád részeként működött, orosz szárazföldi betáplálási és nyugat-európai vételezési pontokkal. A beruházás ötlete a Gazprom és a finn Neste közös vállalatától indult 1997-ben. A North Transgas Oy néven létrehozott társaság feladata a vezeték tervezése és kiépítése volt. 2001-ben a Gazprom, a Fortum, a Ruhrgas és a Wintershall is bejelentette részvételét a projektben, majd 2005-ben a Gazprom megszerezte az egyedüli tulajdont. Ugyanebben az évben a BASF és az E.ON is csatlakozott, a vállalatot Svájcban, Zugban jegyezték be, és 2006-ban a név Északi Áramlat lett.

Az Északi Áramlat története és a rejtélyes robbantás

Fotó: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT / ANADOLU AGENCY

2010 áprilisában kezdték lefektetni a csöveket, az első vezeték májusra elkészült, és 2011. november 8-án Angela Merkel, Dmitrij Medvegyev és François Fillon részvételével ünnepélyesen át is adták. Ekkor évente 27,5 milliárd köbméter gáz szállítására volt képes, amely a második cső befejezésével megduplázódott.

Hossza 1222 kilométer, amellyel a világ leghosszabb tengeri vezetéke lett.

A projektet sok kritika érte. Egyes országok attól tartottak, hogy ezzel az EU még inkább függővé válik Oroszországtól, miközben a környezetvédők a tengeri ökoszisztéma sérülékenységére hívták fel a figyelmet. Az orosz–ukrán háború idején ezek a félelmek beigazolódtak: Oroszország visszatartott gázt égetett el, ezzel jelentős környezeti károkat okozva.

Az Északi Áramlat-2 néven ismert bővítés során újabb két párhuzamos csövet helyeztek le, amelyek 2021 szeptemberére készültek el.

Az Északi Áramlat szabotázsa

2022. szeptember 26-án az Északi Áramlat-1 és az Északi Áramlat-2 vezetékekben visszaesett a nyomás, majdnem nullára, három robbanás miatt, aminek következtében a négyből három vezeték teljesen használhatatlan lett. Másnap megnyitották az új balti vezetéket Lengyelország felé, Dánián keresztül, az Europipe II vezetékből. Az Origon írtunk róla, hogy olasz rendőrök elfogták azt a férfit, aki feltételezések szerint részt vett az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázsban.