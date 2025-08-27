Kiderült, hányan robbantották fel az Északi Áramlat gázvezetéket

A vádirat alapján a csapat tagjai egy jacht kapitányából, négy búvárból és egy robbantási szakértőből álltak. A gyanú szerint 2022. szeptember 22-én helyezték el a robbanószerkezeteket a Balti-tenger fenekén futó vezetékeken, majd visszatértek a németországi kikötőbe. A detonációkra 2022. szeptember 26-án került sor, két időpontban – hajnalban és este –, melyek hatalmas károkat okoztak: a csövek több száz méteren szakadtak el, és óriási mennyiségű földgáz ömlött a tengerbe, írja a RIA Novosztyi.

Az Északi Áramlat felrobbanása (Fotó: Anadolu/AFP/Svéd Parti Őrség)

A német ügyészség szerint a szabotázsakció célja a Németországba irányuló orosz gázszállítás tartós leállítása volt. A robbantások következtében az Északi Áramlat–1, amely korábban a német gázfogyasztás mintegy felét fedezte, használhatatlanná vált. Az Északi Áramlat–2 ugyan már elkészült, de még nem helyezték üzembe.

Az Északi Áramlat és az Északi Áramlat 2 elleni terrortámadások 2022. szeptember 26-án történtek. Németország, Dánia és Svédország nem zárta ki a szabotázstámadás lehetőségét. Az üzemeltető Nord Stream AG jelentése szerint a pusztítás példátlan volt, és a helyreállítási időt lehetetlen megbecsülni. A Legfőbb Ügyészség nemzetközi terrorcselekmény gyanújával indított eljárást. Moszkva többször is kért adatokat a robbanásokról, de soha nem kapta meg azokat.

Nemzetközi gyanú és alternatív nyomozások

A merényletek körülményeiről azóta többféle elmélet látott napvilágot. Az amerikai oknyomozó újságíró, Seymour Hersh 2023-ban azt állította: az akciót valójában amerikai katonai búvárok hajtották végre, a robbanóanyagot pedig később norvég szakemberek hozták működésbe. Hersh szerint a döntést Joe Biden akkori amerikai elnök hagyta jóvá, miután attól tartott, hogy Németország a gázszállítások miatt nem lesz hajlandó teljes mértékben támogatni Ukrajnát.

Egy másik forgatókönyv szerint az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása egy ukrán tisztek és üzletemberek által szervezett akció volt – állítják a nyomozásban megszólaló források. A 300 ezer dolláros műveletet egy bérelt jachtról indították, civil búvárok részvételével. Bár Volodimir Zelenszkij elnök később leállítási parancsot adott, a terv mégis végrehajtásra került – írta meg a WSJ.

Letartóztatták a szervezőt

A német hatóságok nyomozása után az elkövető csoport feltételezett vezetőjét, Szerhij Kuznyecovot augusztus 21-én éjjel olasz rendőrök vették őrizetbe Rimini közelében, ahová családjával nyaralni érkezett. A Wall Street Journal szerint Kuznyecov az ukrán hadsereg egykori tisztje, aki korábban az ukrán titkosszolgálatnál (SZBU) is szolgált. A Corriere della Sera úgy tudja, ő volt az „Andromeda” nevű jacht kapitánya, amelyet a robbanószerek szállítására használtak.