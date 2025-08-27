Hírlevél

Nagy a baj! NATO-tagországot támadott meg Ukrajna?

Északi Áramlat

Kiderült, hányan robbantották fel az Északi Áramlat gázvezetéket

Egy hétfős diverzáns csoportot tartanak felelősnek az „Északi Áramlat” és az „Északi Áramlat–2” gázvezetékek felrobbantásáért – derül ki a német hatóságok által kiadott európai elfogatóparancsból, amely a RIA Novosztyi birtokába jutott. A dokumentum szerint a csoportot egy ukrán állampolgár, Szerhij Kuznyecov irányította, aki a teljes művelet koordinálásáért felelt.
Északi Áramlat

A vádirat alapján a csapat tagjai egy jacht kapitányából, négy búvárból és egy robbantási szakértőből álltak. A gyanú szerint 2022. szeptember 22-én helyezték el a robbanószerkezeteket a Balti-tenger fenekén futó vezetékeken, majd visszatértek a németországi kikötőbe. A detonációkra 2022. szeptember 26-án került sor, két időpontban – hajnalban és este –, melyek hatalmas károkat okoztak: a csövek több száz méteren szakadtak el, és óriási mennyiségű földgáz ömlött a tengerbe, írja a RIA Novosztyi.

Északi Áramlat
Az Északi Áramlat felrobbanása (Fotó: Anadolu/AFP/Svéd Parti Őrség)

A német ügyészség szerint a szabotázsakció célja a Németországba irányuló orosz gázszállítás tartós leállítása volt. A robbantások következtében az Északi Áramlat–1, amely korábban a német gázfogyasztás mintegy felét fedezte, használhatatlanná vált. Az Északi Áramlat–2 ugyan már elkészült, de még nem helyezték üzembe.

Az Északi Áramlat és az Északi Áramlat 2 elleni terrortámadások 2022. szeptember 26-án történtek. Németország, Dánia és Svédország nem zárta ki a szabotázstámadás lehetőségét. Az üzemeltető Nord Stream AG jelentése szerint a pusztítás példátlan volt, és a helyreállítási időt lehetetlen megbecsülni. A Legfőbb Ügyészség nemzetközi terrorcselekmény gyanújával indított eljárást. Moszkva többször is kért adatokat a robbanásokról, de soha nem kapta meg azokat.

Nemzetközi gyanú és alternatív nyomozások

A merényletek körülményeiről azóta többféle elmélet látott napvilágot. Az amerikai oknyomozó újságíró, Seymour Hersh 2023-ban azt állította: az akciót valójában amerikai katonai búvárok hajtották végre, a robbanóanyagot pedig később norvég szakemberek hozták működésbe. Hersh szerint a döntést Joe Biden akkori amerikai elnök hagyta jóvá, miután attól tartott, hogy Németország a gázszállítások miatt nem lesz hajlandó teljes mértékben támogatni Ukrajnát.

Egy másik forgatókönyv szerint az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása egy ukrán tisztek és üzletemberek által szervezett akció volt – állítják a nyomozásban megszólaló források. A 300 ezer dolláros műveletet egy bérelt jachtról indították, civil búvárok részvételével. Bár Volodimir Zelenszkij elnök később leállítási parancsot adott, a terv mégis végrehajtásra került – írta meg a WSJ.

Letartóztatták a szervezőt

A német hatóságok nyomozása után az elkövető csoport feltételezett vezetőjét, Szerhij Kuznyecovot augusztus 21-én éjjel olasz rendőrök vették őrizetbe Rimini közelében, ahová családjával nyaralni érkezett. A Wall Street Journal szerint Kuznyecov az ukrán hadsereg egykori tisztje, aki korábban az ukrán titkosszolgálatnál (SZBU) is szolgált. A Corriere della Sera úgy tudja, ő volt az „Andromeda” nevű jacht kapitánya, amelyet a robbanószerek szállítására használtak.

A férfi kiadatásáról szeptember 3-án dönthet a bolognai bíróság. Ügyvédje közölte: védence nem járul hozzá az önkéntes kiadatáshoz, ám a következő tárgyalás után mégis Németországba szállíthatják.

Russian Deputy UN Ambassador Dmitry Polyansky speaks during an emergency UN Security Council meeting on the situation in Gaza at United Nations headquarters on August 10, 2025 in New York. A UN official on Sunday warned the Security Council that Israel's plans to control Gaza City risked "another calamity" with far-reaching consequences as Benjamin Netanyahu insisted his goal was not to occupy the territory. The UN Security Council held a rare emergency weekend meeting after Israel said its military would "take control" of Gaza City approved by Prime Minister Netanyahu's security cabinet that sparked a wave of global criticism. "If these plans are implemented, they will likely trigger another calamity in Gaza, reverberating across the region and causing further forced displacement, killings, and destruction," UN Assistant Secretary Miroslav Jenca told the UNSC. (Photo by John Lamparski / AFP)
Dmitrij Poljanszkij orosz ENSZ-nagykövet-helyettes (Fotó: John AFP/Lamparski)

A Nyugat kettős játékot játszik?

Dmitrij Poljanszkij, Oroszország ENSZ-nagykövetének helyettese az ENSZ Biztonsági Tanácsában kijelentette: 

A Nyugat kettős mércét alkalmaz az Északi Áramlat elleni támadás ügyében, és nem érdekelt egy pártatlan vizsgálatban. Ez szerinte alátámasztja Moszkva követelését egy nemzetközi vizsgálat mielőbbi megindítására, írja a TASZSZ.

Az orosz diplomata élesen bírálta és elutasította, hogy egyes nyugati tisztviselők az ügyet az ukrajnai háborúhoz kötik, ami szerinte veszélyes és aláássa a terrorizmus elleni küzdelmet.  

 

