Nagy a baj! NATO-tagországot támadott meg Ukrajna?

Észtország területén zuhant le egy feltehetően ukrán drón, miután az orosz légvédelem eltérítette – számol be róla a The Kyiv Independent ukrán hírportál, az ERR észt közszolgálati műsorszolgáltatóra hivatkozva.

Észtország védelmi minisztere, Hanno Pevkur szerint a drón becsapódása az orosz–ukrán háború következménye (Fotó: AFP)

A Délkelet-Észtországban található Tartu megye hatóságai szerint a drón robbanóanyagokkal volt felszerelve, amelyek felrobbantak, és krátert hagytak a helyszínen. Sérülés nem történt.

❗️Footage from the drone crash site in Tartu County, 🇪🇪Estonia.



Local authorities say the drone has no connection to 🇷🇺Russia and is most likely a 🇺🇦Ukrainian kamikaze drone flying to strike Russian territory. pic.twitter.com/ygxdLHkEE3 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 26, 2025

Az első megállapítások arra utalnak, hogy a drónt orosz területen található célpontra lőhették ki. Az észt rendőrség szerint az orosz elektronikai hadviselés, beleértve a GPS-zavarást, eltéríthette a repülőgépet a pályájáról, ami miatt az észt légtérbe tévedt.

A drón vagy Oroszország, vagy Lettország irányából léphetett be Észtország légterébe. A vizsgálat még folyamatban van. Az incidenssel kapcsolatban Hanno Pevkur észt védelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy a drón becsapódása az Oroszország által Ukrajna ellen folytatott totális háború következménye, és Ukrajnának joga van az önvédelemhez.

A háború során több alkalommal érkeztek jelentések NATO-tagországok területén – köztük a balti államokban – lezuhant orosz drónokról.

A múlt héten a lengyel tisztviselők arról számoltak be, hogy egy orosz drón zuhant le Kelet-Lengyelország egy vidéki területén. Varsó akkor szándékos provokációként jellemezte az incidenst az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló nemzetközi tárgyalások közepette.