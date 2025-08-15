Hírlevél

Európa az Egyesült Államok árnyékában: a kontinens elveszítette önállóságát

42 perce
Európa ma már nem önálló szereplő a világpolitikában: a brüsszeli vezetés képtelen érdemben fellépni, és a kontinens gazdasági, stratégiai lehetőségeit elszalasztotta. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint a nyugati szövetségben Washington dominanciája mellett Európa lassan ipari múzeummá válhat.
Európa feszült várakozással tekint a péntek esti Trump–Putyin találkozóra. Bár az EU vezetői próbálnak optimistának tűnni, a valóság az, hogy a brüsszeli vezetés képtelen saját kontinensén hatékonyan intézkedni. A világpolitikai jelentőség, amely egykor Európát jellemezte, mára a múlté – mondta Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

Európa
Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány politikai elemzési igazgatója

Kiszelly Zoltán szerint az elmúlt években Európa elszalasztotta a stratégiai autonómia kialakításának lehetőségét. 

2017-ben Macron ugyan megfogalmazta az európai stratégiai autonómia politikáját, de tettek nem követték. A franciáknak nincs meg a gazdasági erejük, a németeknek pedig az akaratuk ahhoz, hogy Európa önálló legyen

– hangsúlyozta a szakértő.

A német hozzáállás történelmi gyökerekből fakad.

 „Németország nem szeretne harmadszorra is szembe kerülni az Egyesült Államokkal” – mutatott rá Kiszelly. 

Eközben Kína folyamatosan erősödik, az USA pedig domináns szerepet játszik Európával szemben a stratégiai ágazatokban, a pénzügyi rendszerekben, a digitális technológiában és a hadiiparban. 

Az európaiak nem tudják, és nem is akarják ezt a dominanciát megtörni.

– húzta alá Kiszelly Zoltán. A szakértő szerint Európa a gazdasági lehetőségeket is elszalasztotta. 

US President Donald Trump (R) and European Commission President Ursula von der Leyen (L) speak to the press after agreeing on a trade deal between the two economies following their meeting, in Turnberry south west Scotland on July 27, 2025, on the third day of his visit to the country, since his second tenure as President began. US President Donald Trump said on July 27, 2025 that he had reached a trade agreement with European Union chief Ursula von der Leyen. "We have reached a deal. It's a good deal for everybody," Trump told reporters after talks with von der Leyen at his golf resort in Turnberry, Scotland. The EU chief also hailed it as a "good deal". (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a sajtónak nyilatkozva (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

Az európai szolgáltatásokból ömlik a pénz Amerikába, és ezzel esélyt hagytak elszalasztani, hogy nyomást gyakoroljanak Washingtonra.

Európa kivár

Kiszelly Zoltán szerint a kontinens politikai elitje a kivárásra játszik. 

„A német és brüsszeli politika atlantista, úgy gondolják, Trump második ciklusa sem több, mint egy üzemi baleset, és az idő nekik dolgozik. Nagy-Britannia pedig az ukrán háború támogatásán keresztül próbál visszakapaszkodni az egységes belső piachoz” – mondta.

Flags of the member states flutter in front of the European Parliament in Strasbourg, eastern France on July 9, 2025. (Photo by Jean-Christophe Verhaegen / AFP)
A tagállamok zászlói lobognak az Európai Parlament előtt Strasbourgban (Fotó: AFP/Jean-Christophe Verhaegen)

A szakértő hangsúlyozta, hogy Európa jövője azon múlik, képes-e egyenrangú partnerként fellépni Washingtonnal szemben. 

Az európai stratégiai autonómia célja az lenne, hogy egy erős Európa egyenrangú félként álljon egy erős Amerikával. Ezzel szemben ma az öreg kontinens Washington piacává válik.

Európa mások versenyének színtere

„A verseny ma arról szól, hogy Európa Kínának vagy az Egyesült Államoknak legyen-e a piaca. Washington a hazai minta alapján ki szeretné szorítani Kínát Európából is” – figyelmeztet Kiszelly. 

Ha ez a folyamat folytatódik, Európa lassan ipari múzeummá válik 

– összegezte a szakértő.

 

