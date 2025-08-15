Európa az Egyesült Államok árnyékában: a kontinens elveszítette önállóságát

Európa feszült várakozással tekint a péntek esti Trump–Putyin találkozóra. Bár az EU vezetői próbálnak optimistának tűnni, a valóság az, hogy a brüsszeli vezetés képtelen saját kontinensén hatékonyan intézkedni. A világpolitikai jelentőség, amely egykor Európát jellemezte, mára a múlté – mondta Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány politikai elemzési igazgatója

Kiszelly Zoltán szerint az elmúlt években Európa elszalasztotta a stratégiai autonómia kialakításának lehetőségét.

2017-ben Macron ugyan megfogalmazta az európai stratégiai autonómia politikáját, de tettek nem követték. A franciáknak nincs meg a gazdasági erejük, a németeknek pedig az akaratuk ahhoz, hogy Európa önálló legyen

– hangsúlyozta a szakértő.

A német hozzáállás történelmi gyökerekből fakad.

„Németország nem szeretne harmadszorra is szembe kerülni az Egyesült Államokkal” – mutatott rá Kiszelly.

Eközben Kína folyamatosan erősödik, az USA pedig domináns szerepet játszik Európával szemben a stratégiai ágazatokban, a pénzügyi rendszerekben, a digitális technológiában és a hadiiparban.

Az európaiak nem tudják, és nem is akarják ezt a dominanciát megtörni.

– húzta alá Kiszelly Zoltán. A szakértő szerint Európa a gazdasági lehetőségeket is elszalasztotta.

Donald Trump amerikai elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a sajtónak nyilatkozva (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

Az európai szolgáltatásokból ömlik a pénz Amerikába, és ezzel esélyt hagytak elszalasztani, hogy nyomást gyakoroljanak Washingtonra.

Európa kivár

Kiszelly Zoltán szerint a kontinens politikai elitje a kivárásra játszik.

„A német és brüsszeli politika atlantista, úgy gondolják, Trump második ciklusa sem több, mint egy üzemi baleset, és az idő nekik dolgozik. Nagy-Britannia pedig az ukrán háború támogatásán keresztül próbál visszakapaszkodni az egységes belső piachoz” – mondta.

A tagállamok zászlói lobognak az Európai Parlament előtt Strasbourgban (Fotó: AFP/Jean-Christophe Verhaegen)

A szakértő hangsúlyozta, hogy Európa jövője azon múlik, képes-e egyenrangú partnerként fellépni Washingtonnal szemben.

Az európai stratégiai autonómia célja az lenne, hogy egy erős Európa egyenrangú félként álljon egy erős Amerikával. Ezzel szemben ma az öreg kontinens Washington piacává válik.

Európa mások versenyének színtere

„A verseny ma arról szól, hogy Európa Kínának vagy az Egyesült Államoknak legyen-e a piaca. Washington a hazai minta alapján ki szeretné szorítani Kínát Európából is” – figyelmeztet Kiszelly.

Ha ez a folyamat folytatódik, Európa lassan ipari múzeummá válik

– összegezte a szakértő.